كييف تكشف سبب تخفيف القوات الروسية هجماتها على باخموت

الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت مسؤولة كبيرة في كييف أمس السبت أن القوات الروسية خففت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وأشار مسؤولون أوكرانيون كبار في تصريحات منفصلة إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية الحرب.

وبدأت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب.

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وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن النشاط العام للعمليات تراجع.

وتابعت "لم تكن هناك أي معارك نشطة خلال اليومين الماضيين سواء في المدينة أو على أطرافها"، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.



استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا

وقالت ماليار "تراجع النشاط الهجومي يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها".

ومن المتوقع أن تشن كييف قريبا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأكد أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ "غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع".

وقال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية إن العمليات الأولية مثل تدمير خطوط الإمداد أو تفجير المستودعات قد بدأت بالفعل.

ونشر فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني مقطع فيديو أمس السبت يظهر القوات الأوكرانية وهي تؤدي قسما وتستعد للمعركة، وكتب قائلا "حان الوقت لاستعادة ما هو لنا".



ضربات متبادلة بين موسكو وكييف

اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية من جديد بعد الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف وسط الحديث عن هجوم اوكراني مضاد يتزامن مع تحضير الجيش الروسي لضربات استباقية وسط الحديث عن امدادات أوروبية وأمريكية ضخمة بالسلاح لأوكرانيا مما يعمق من أزمات الحرب التي اندلعت في فبراير من العام الماضي ولم تنته بعد.

بدء الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية

فعقب تأكيد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قبل أيام، أن قواته لن تبدأ قتالًا لطرد القوات الروسية من الشرق الأوكراني قريبًا، وتشكيك قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين بهذا الكلام، مؤكدًا أن الهجوم المضاد بدأ فعلًا، أتى الرد الأوكراني ثانية.

فقد أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت، أن بلاده باتت مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية.

ولم يذكر دانيلوف موعدًا، لكنه قال إن الهجوم لاستعادة الأراضي من قوات الاحتلال التابعة للرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يبدأ غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع.

كما حذر من أن الحكومة الأوكرانية ليس لها الحق في ارتكاب أي خطأ في القرار، وذلك لأن هذه "فرصة تاريخية" لا يمكن خسارتها، بحسب تعبيره.

وذكرت "بي.بي.سي" أنه خلال المقابلة التي وصفتها "بالنادرة" مع دانيلوف تلقى رسالة هاتفية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تستدعيه لحضور اجتماع لمناقشة الهجوم المضاد.

إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا

يشار إلى أن كييف كانت كثفت في الفترة الماضية مطالباتها لحلفائها الغربيين بتكثيف إرسال المساعدات العسكرية وتسريعها، بغية إطلاق هجومها المذكور ضد القوات الروسية، من أجل استعادة المناطق المحتلة شرقا.

وعلى الرغم من أنها تلقت خلال السنة والنصف الماضية العديد من شحنات الأسلحة المتطورة من الغرب، من بينها دبابات ومدرعات، بالإضافة لتدريب عسكري غربي لقواتها، إلا أنها لم تعلنه حتى الآن.

في حين رسخت قوات الكرملين أقدامها في المناطق الأوكرانية الشرقية بخطوط دفاعية متعددة الطبقات يصل عمقها إلى عشرين كيلومترا.

لذا من المحتمل أن يواجه هجوم كييف المضاد حقول ألغام وخنادق مضادة للدبابات بالإضافة لعقبات أخرى.