الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

دعمًا للمواهب الفنية

حياة كريمة تتبنًى موهبة الشاب جورج نحات تمثال المرأة الأفريقية من المنيا

مؤسسة حياة كريمة،فيتو
مؤسسة حياة كريمة،فيتو

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" رعاية وتبني موهبة الشاب جورج ألبرت، من محافظة المنيا، نحات تمثال المرأة الأفريقية، وذلك ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، وتأكيدًا منها على تقديم كافة أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم وثقل خبراتهم.

وأكدت المؤسسة مساعدة "جون" على استكمال تعليمه لتطوير مهاراته وموهبته، ودعمها  لكافة مشروعاته الفنية المستقبلية.

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة  بدورها المجتمعي والتنموي ورعايتها للمواهب الفنية في كافة محافظات مصر، وسعيًا منها لتعزيز الاستفادة من هذه المواهب بما يساهم في تنمية المجتمع.. وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

-إعلانات-

مؤسسة حياة كريمة جورج ألبرت محافظة المنيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ارتفاع عدد مصابي حريق جهاز مدينة 15 مايو لـ 21 شخصًا

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

تقرير مكسيكي: أوسوريو ومدرب منتخب مصر على أعتاب كلوب أمريكا

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

اللقطات الأولى لحريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

المزيد
الجريدة الرسمية