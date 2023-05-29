الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٦ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة 
يومي ٢٩ و٣٠ مايو ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية  “ نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”

تنطلق القوافل الطبية بمحافظات القاهرة - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية - المنيا - الأقصر.


الفحص السمعي 

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين 851 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

-إعلانات-


وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 270 ألفا و330 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 31 ألف و251 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

فقدان السمع

ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المباد بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

 

الأطفال حديثي الولادة 100 مليون صحة التغطية الصحية الشاملة الصحة والسكان رؤية مصر 2030 علاج ضعف وفقدان السمع وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

فاتورة الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية بالأسواق، أدوية الأطفال الأبرز، المكملات الغذائية بالقائمة، والدولار السبب الخفي وراء تحريك الأسعار

الصحة: فحص 4 ملايين و581 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

زيادة سعر دواء مضاد للالتهابات وخافض للحرارة

7 تعليمات مهمة للمواطنين من وزارة الصحة مع التقلبات الجوية

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مرضى سرطان الكبد

الصحة: عينة تحليل أورام الثدي لا تسبب انتشار المرض

لم تناقش ميزانيات منذ 2018، إلغاء عمومية الأطباء يؤجلها إلى العام القادم

الأطباء تكشف سبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للمرة الثانية

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

تعرف على أنواع وأسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع (فيديو)

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

الثوم يتراجع 4 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للفرق المتوجة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية