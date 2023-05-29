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محافظات

انتشال جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة بعد غرقهم في بحر جمصة (فيديو وصور)

غريق ببحر جمصة، فيتو
غريق ببحر جمصة، فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جثامين  شقيقين ونجل عمهم  لقوا مصرعهم غرقا أثناء الاستحمام في بحر مصيف جمصة.

انتشال غريق ببحر جمصة، فيتو

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بمصرع 3 أشخاص.

انتشال غريق ببحر جمصة، فيتو

 


انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما وهم "أحمد مصطفى اللبان"، 21 عامًا، "عادل محمد رجب"، 15 عامًا، وشقيقه "محمد"، 20 عامًا، ويقيمون بقرية زيدان مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

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انتشال غريق ببحر جمصة، فيتو

 

غريق ببحر جمصة، فيتو

 

غريق ببحر جمصة، فيتو
غريق ببحر جمصة، فيتو
غريق ببحر جمصة، فيتو

 وتم نقل الجثامين لمستشفى جمصة المركزي، جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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