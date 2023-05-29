وزير الخارجية الروسي يهدد بالرد على هولندا والدنمارك بسبب مقاتلات إف 16

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية لديها فرصة للرد على نية هولندا والدنمارك تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F16.

الخارجية الروسية ومقاتلات إف 16

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دول الغرب من خطورة إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنها تلعب بالنار.

إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا

وذكر وزير الخارجية الروسي، إن إرسال مقاتلات إف 16 لأوكرانيا، تصعيد غير مقبول تقوده أمريكا وبريطانيا والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي التي تريد "إضعاف روسيا".

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وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن ستدرب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات إف 16 وذلك تمهيدا لاستخدامها في العمليات القتالية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، إنه يجب تمكين أوكرانيا من الدفاع عن أجوائها ولا تراجع عن ذلك، مضيفا:"سنعمل مع الحلفاء على تكثيف تدريب الوحدات القتالية الأوكرانية".

وتابع:"سنوفر كل الذخائر الضرورية لمساعدة أوكرانيا في الهجوم المضاد وسنواصل تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها".

وأعربت دول أوروبا عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16، وذلك بعد تدريب المقاتلين على استخدامها.

ويأتي ذلك في ظل التساؤلات العديدة التي تدور على مدار الأيام الماضية، طرحها الزخم الذي صاحب الإعلان الأمريكي عن إرسال المقاتلة النفاثة "إف- 16 " لأوكرانيا لتغيير مسار الحرب، قابله تحذير روسي من ضلوع مباشر للغرب في الصراع.

المقاتلة النفاثة إف 16

وفي هذا الصدد طرح مراقبون أسئلة عن المدة التي سيستغرقها تسليم المقاتلة الأكثر استخداما حول العالم؟ وفترة تدريب الطيارين الأوكران؟ ومن يقدمها؟ وما هي أبرز العقبات أمام استخدامها؟.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز نقلا عن خبراء عسكريين فإن أوكرانيا تواجه عقبات لوجيستية لتشغيل هذه المقاتلات، كما أن تعليم الطيارين على التحليق والهبوط بأمان إن استغرق عدة أشهر فالقتال الحقيقي وتوظيف المقاتلة بساحة المعارك قد يستغرق سنوات.

موعد تسليم المقاتلة لأوكرانيا

ووفق تقارير غربية فإن أوكرانيا تحتاج نحو 100 مقاتلة من إف -16 غير الشبحية، لكي توفر أسطولًا لمواجهة الطائرات الروسية الشبحية من طرازي "سوخوي 30 و35"، ويقدر بأكثر من 200 مقاتلة.

وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، فإن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، فإن أولوية واشنطن هي أن يكون التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

أما كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، فيقول إن تدريب الطيارين وطواقم الصيانة وشراء هياكل الطائرات وتسليمها سيستغرق ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا.