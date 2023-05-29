الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالإسكندرية لخلافات مالية مع أحد الأقارب

ضبط مرتكبى واقعة
ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالإسكندرية لخلافات مالية مع أحد أقارب واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها "طالب"، وإتهامها لأحد الأشخاص (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بأنه وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه، وبين (نجل عم المختطف - مقيم بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد").

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و تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (المشكو فى حقه، بالإشتراك مع "3 أشخاص آخرين - لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة).. ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف.. وقد تم العثور عليه وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل إسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيس بوك" إستدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، قاموا بإصطحابه بسيارة "ملك وقياده أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة وإستولوا على "هاتفه المحمول"، وإطلاق سراحه عقب ذلك.

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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