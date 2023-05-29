الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

حالة الطرق اليوم، محور صفط اللبن وكوبري الجامعة وشارع البحر الأعظم الأكثر زحاما

زحام مرورى، فيتو
زحام مرورى، فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حالة الطرق اليوم الإثنين 

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا  محور صفط اللبن، كوبرى الجامعة، شارع البحر الأعظم، الطريق الدائرى الاوسطى، شارع شبرا مصر،  كورنيش النيل، كوبرى 6 اكتوبر، شارع الهرم، كوبرى 15 مايو، شارع رمسيس.

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حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء  - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

 

انتظام حركة السيارات بالطرق الصحراوية 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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