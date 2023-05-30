8 ملايين و365 ألف دولار فاتورة لعب الأطفال خلال شهرين

أيام معدودة ونستقبل عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر من أهم المناسبات التي تشهد مظاهر للاحتفالات من المواطنين. ويحرص المواطنين على شراء ألعاب الأطفال لأطفالهم باعتبارها عادة من عادات الاحتفال والبهجة في الأعياد وذلك عقب الانتهاء من صلاة العيد لرسم السعادة على وجوه الاطفال بالعيد.

"ألعاب الأطفال" تعد من أهم مظاهر السعادة والفرحة لأي طفل فلا يوجد منزل به أطفال يخلو من بعض أشكال من الألعاب، حيث يحرص الآباء والأمهات على اقتناء بعض الألعاب لأطفالهم سواء لتنمية القدرات العقلية ومستوى الذكاء فضلًا عن القدرات الحركية للطفل حسب طبيعة اللعبة وعمر الطفل.

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فاتورة لعب الأطفال خلال أول شهرين من العام الجاري

تراجعت فاتورة واردات مصر من لعب الأطفال خلال أول شهرين من العام الحالي خلال الفترة من “يناير - فبراير” لتصل إلى 8 ملايين دولار و365 ألفًا مقابل 10 ملايين و530 ألف دولارعن نفس الفترة من العام الماضي وذلك طبقًا لنتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر فبراير.

تراجع واردات لعب الأطفال خلال فبراير

وكشفت نتائج النشرة التي حصلت "فـيتـو" على نسخة منها، أن قيمة واردات لعب الأطفال بلغت خلال شهر فبراير الماضي 4 مليون و661 ألف دولار مقابل 5 ملايين و577 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي بقيمة تراجع 916 الف دولار.

وتعتبر لعب الأطفال من “السلع الاستهلاكية غير المعمرة”.



أسعار ألعاب الأطفال

وشهدت أسعار لعب الأطفال ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق سواء المنتج المحلي الصنع أو المستورد، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار مما يؤثر بالطبع في ارتفاع أسعار استيراد أي مستلزم نهائي أو منتجات بالخارج، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن.

وتختلف أسعار لعب الأطفال حسب الخامة المصنوعة منها اللعبة، وحسب جودة المنتج.



ويحرص البعض على التوجه إلى بعض الأسواق الجملة أو الشعبية بحثًا عن أرخص أسعار لعب الأطفال، وإمكانية الشراء بكميات كبيرة أن رغب في ذلك أوشراء لعبة واحدة حسب رغبته واحتياجاته، حيث تستورد هذه المحلات الألعاب من الصين.

ورادات لعب الأطفال

وتعد “الصين” من أهم الدول التي يتم استيراد لعب الأطفال منها، ويرجع ذلك إلى وجود العديد من المصانع الكبيرة المتخصصة في صناعة لعب الأطفال.

وتتنوع أشكال ألعاب الأطفال وذلك حسب الخامات المصنوعة منها فهناك الالعاب المصنوعة من القماش، واخرى العاب خشبية، والألعاب البلاستيكية، ودمي العرائس، والشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال.

حيث يقوم المستوردين باستيراد لعب الأطفال ليتم بيعها وتوزيعها على باقى محلات التجزئة أو الجملة وصغار الموزعين ،وعادة يكثر الطلب على لعب الاطفال في الأعياد مثل عيد الأضحى والفطر وأيضًا المواسم مثل رأس السنة وغيرها من المناسبات الأخرى.



أماكن بيع لعب الأطفال بالجملة في مصر

يوجد اماكن بيع لعب الاطفال بالجملة في مصر والتى يحرص عليها التجار واصحاب صفحات" الاون لاين" للاتجاه اليها للشراء منها وايضا بعض الراغبين فى اقتناء قطع لعب فردية بأسعار مناسبة وهى كالتالى

- حارة اليهود بالعتبة

حيث يوجد به العديد من محلات بيع الألعاب التي تختلف في اشكالها واسعارها والمواد المصنعة منها، وتتميز هذه المحلات بأسعارها المناسبة.

سنتر رشدى فى حارة اليهود

ويعد هذا المكان من اهم المحال المشهورة داخل حارة اليهود التى تتنوع بها كافة اشكال لعب الاطفال

منطقة النزهة

والتى تعد من اشهر اماكن الجملة والتى بها كافة اصناف السلع بما فيها محال لعب الاطفال بمختلف اشكالها.

مكتبات بيع لعب الأطفال

وتتواجد بعض المكتبات الكبرى بالقاهرة التى تقوم ببيع لعب الاطفال مثل “كاميرا 9 ومكتبة كريستال ومكتبة الوان وسمير وعلى”

أنواع لعب الأطفال

تتنوع الالعاب، فمنها النوع “ اللوكس ” ذو الجودة العالية للمنتج وعادة ما يتم بيعها بالقطعة مثل "الدباديب الفرو والعرائس، العاب السيارات، المسدسات بكافة اشكالها، والالعاب التي تعمل بالبطاريات، ويختلف أسعارها حسب الخامة والنوع، وعادة كلما زادت جودة المنتج كلما ارتفع السعر.

ألعاب تناسب محدودي الدخل

وهناك أيضًا ألعاب الأطفال التي تتناسب مع محدودي الدخل والطبقة المتوسطة والتى تكون ذات اسعار منخفضة او مناسبة للحالة الاقتصادية لتلك الفئة وعادة ما تتواجد فى المناطق الشعبية او على الارصفة والتى تبدا اسعار من 10 و12 جنيهًا فيما فوق.