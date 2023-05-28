الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة رولان جاروس للتنس

ميار شريف، فيتو
ميار شريف، فيتو

التنس، فازت ميار شريف بطلة التنس المصرية، على الأمريكية سون برينجيلي بنتيجة 2-0 في الأشواط لتتأهل ميار للدور الثاني في بطولة رولان جاروس، بفرنسا إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى والتي تقام خلال الفترة من 22 مايو الى 11 يونيو 2023.

وجاءت نيتجة الشوطين كالتالي: "6-3، 6-1"، واسترت مباراة ميار شريف وسون برينجيلي لمدة ساعة و6 دقائق.

وضربت ميار شريف موعدا مع المصنفة رقم 24 عالميًا الروسية أناستاسيا بوتابوفا في الدور الثاني من بطولة رولان جاروس.

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ميار شريف في بطولة مدريد المفتوحة

وكانت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس، خسرت أمام أرينا سابالينكا بطلة بيلاروسيا  المصنفة رقم 2 على العالم، في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة، التي أقيمت في إسبانيا.

وخسرت ميار شريف أمام المصنفة رقم 2 على العالم بنتيجة (2-1)، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي (6-2)، (2-6)، (1-6).

وحققت ميار شريف نتائج مميزة ومشاركة تاريخية في بطولة مدريد للتنس، بعد أداء مميز على المستويات الفنية والبدنية.

ووصلت ميار شريف إلى الدور ثمن النهائي، بعد تحقيق انتصار تاريخي على الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم كارولين جارسيا، لتحقق فوز جديد على بطلة بلجيكا وتتأهل للدور ربع النهائي.

انتصار تاريخي لـ ميار شريف

ونجحت لاعبة التنس المصرية ميار شريف للمرة الأولى في مسيرتها من التأهل إلى الدور الثالث لإحدى دورات الماسترز في التنس، وذلك بفوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-2 و7-6 و7-3، في بطولة مدريد للتنس.

وكانت ميار شريف، البالغة من العمر 26 عاما، والمصنفة 59 عالميا، تخوض الدور الثاني لإحدى دورات الألف نقطة للمرة الثانية فقط بعد دورة إنديان ويلز عام 2021 حين انتهى مشوارها على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا.

وحسمت ميار شريف الفائزة بلقب دورة بارما الإيطالية في أكتوبر الماضي، أمام الأوكرانية كالنينيا المصنفة الـ 30 عالميا في ساعة و35 دقيقة، لتواجه الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميا والفائزة على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-4.

تصريحات سابقة لـ ميار شريف

قالت ميار شريف بطلة التنس: "أنا لاعبة تنس 24 ساعة في اليوم، والمدرب الخاص بي يرسل لي خريطة التدريب اليومية أون لاين نظرا لتواجدي في مصر".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أحب لعب المباريات على الأرضية الرملية وهي التي تعودت عليها.

وتابعت: "أمي مجنونة تنس وبابا بيحب التنس وكانوا بيفرجوني أنا وإخواتي على المباريات واحنا صغيرين، وبدأت لعبة التنس من عمر الـ4 سنوات وجميع أشقائي يلعبون التنس".

ولفتت: "بتمرن من 5 إلى 6 ساعات يوميًّا ومش بعرف أقضى وقت كافي مع أسرتي، والتنس بالنسبة لي أهم حاجة في حياتي ولو ارتبطت بشخص  مش بيحب التنس ورفض ممراستي للعبة هقوله مع السلامة باي".

وأشارت: "طموحي أكون ضمن أفضل 20 لاعبة في التنس خلال عام 2023، وحلمي منذ الصغر أن أكون مصنفة ضمن أفضل 50 لاعبة في العالم".

وأكملت: "أخوض كل المباريات وأنا مقتنعة بإمكانية الخسارة من أي لاعبة وكذلك إمكانية الفوز على أي لاعبة".

وتابعت: "اتقال لي في وشي كلام يضايق زي إني مستحيل أبقى لاعبة تنس بعد تخرجي من الجامعة، ولكن أنا ما اهتمتش وفضلت ورا حلمي".

وقالت: "تفكيري في بداية كل مباراة أن أربح الكرة الأولى، وعندما لعبت أمام كارولينا بيلسكوفا كانت المرة الأولى التي ألعب فيها ببطولة جراند سلام ووقتها كنت متوترة وخايفة ولكن دلوقتِ لا أخاف أحد ومستعدة لمجاراة المصنفة رقم 1".

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التنس ميار شريف سون برينجيلي بطولة رولان جاروس ميار شريف وسون برينجيلي

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