طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على هذه المناطق

حذرت هيئة الارصاد الجوية من طقس الغد، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء تشهد نشاطا للرياح، فيما يشهد جنوب الصعيد رياحا مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد يسودها طقس معتدل صباحا، حار نهارا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا مائلًا للحرارة، مشيرة إلى أن جنبو الصعيد يشهد شديد الحرارة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب الصعيد، ويكون لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

هيئة الأرصاد

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسودطقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد،معتدلا ليلا.