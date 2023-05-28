الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

استخراج جثمان أحد الشباب الغارقين فى جمصة واستمرار البحث عن شقيقين

استخراج جثمان شاب
استخراج جثمان شاب غرق فى جمصة، فيتو

تمكنت رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين من استخراج جثمان أحمد.م  19سنة، من مياه البحر المتوسط قبالة شاطئ جمصة فيما يجرى البحث عن الشقيقين الغارقين، عادل 15 سنة، وشقيقه محمد 20 سنة، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

كما تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن الشقيقين، ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

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وشهدت الساعات الماضية، غرق 3 شباب من أسرة واحدة أثناء السباحة في مصيف مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية

 

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود إخطار من مأمور قسم شرطة جمصة بغرق 3 شباب  بمياه البحر أثناء السباحة.

 

وانتقلت قوات الشرطة للمكان وبالفحص تبين غرق ومصرع كلا من  محمد عادل رجب 20 سنة، حسن محمد رجب 19 سنة وأحمد مصطفى اللبان 21 سنة وجميعهم مقيم كفر الشيخ وذلك أثناء قيامهم بالسباحة داخل البحر وجرفتهم الأمواج.

 

وجاري البحث عن الجثامين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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جمصة محافظ كفر الشيخ محافظ الدقهلية غرق 3 شباب مصيف جمصة

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