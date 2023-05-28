جهود الأمن الاقتصادي.. ركاب القطارات والأتوبيسات فى حماية شرطة النقل.. وشرطة البريد تتولى تأمين نقل الأموال

تضم وزارة الداخلية العديد من القطاعات الحيوية التى تضطلع بدورها فى توفير مظلة الحماية والاستقرار للمواطنين وفى اطار سلسلة حلقات “فيتو” عن قطاعات وزارة الداخلية نستعرض اليوم الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات احدى الادارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى تتولى مهمة شاقة فى مواجهة الاخطار وتوفير الحماية لملايين المصريين يوميا وهى تأمين مرافق النقل والمواصلات سواء النقل العام أو مرافقى مترو الأنفاق والسكك الحديدية بخلاف الاتصالات وأموال المواطنين فى البريد.

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السكك الحديدية

إدارة شرطة السكك الحديدية

تعتبر سكك حديد مصر أقدم خطوط السكك الحديدية في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي وثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد إنجلترا.

وبدأ التفكير في إنشاء محطة للسكة الحديد في مصر في خمسينيات القرن التاسع عشر وتم البدء في إنشاء أول محطة في مصر بالإسكندرية في 12 يوليو 1851 وبدأ التشغيل إبان إحتفالات إفتتاح قناة السويس عام 1854 , وأعقبها إنشاء محطة القاهرة عام 1855 خلف قلعة صلاح الدين إلى أن نقلت إلى موقعها الحالي بميدان رمسيس عام 1892.

26 قسم لتأمين مرفق السكك الحديدية



يتبعها 26 قسم شرطة على مستوى الجمهورية تتولى تأمين مرفق السكك الحديدية بكافة منشأته في عواصم المحافظات 00 ويبلغ إجمالي عدد المحطات 705 محطة موزعة على كافة المحافظات وعدد أحواش التخزين الرئيسية 21 حوش وعدد 28 ورشة و1374 مزلقان ويبلغ إجمالي عدد رحلات قطارات الركاب 989 رحلة يوميًا ويبلغ طول شبكة السكك الحديد 9262 كم على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى قطارات نقل البضائع المحملة بالسلع الإستراتيجية 20 قطار يوميًا.



ويبلغ متوسط عدد الركاب والمترددين على محطات السكك الحديد حوالي 2 مليون مواطن يوميًا على مستوى الجمهورية.





اختصاصات إدارة شرطة السكة الحديد



وضع خطة تأمين منشات الهيئة القومية للسكك الحديدية وممتلكاتها الثابتة والمنقولة (محطات– قطارات – ورش – مخازن... الخ) بما يكفل المحافظة على جميع أموال المرفق وضبط ما يقع عليه من جرائم ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من رئاسة الإدارة العامة.



القيام بكافة أعمال الضبطية القضائية المخولة لهيئة الشرطة وفقا للقوانين واللوائح بالنطاق المكاني المحدد لهيئة السكة الحديد وفروعها

مكافحة كافة أنواع الجرائم التى تقع في نطاق اختصاص الإدارة والعمل على ضبط مرتكبيها

تعيين خدمات نقط الشرطة برحلات القطارات المختلفة

مكافحة الظواهـر الإجرامية والتخطيط لإجهاضها بالتنسيـق مع الأجهزة الأمنية المعنية نوعيا وجغرافيا

مكافحة أعمال الشغب والبلطجة وكل ما يخل بالأمـن العـام داخل قطارات السكة الحديد والمحطات والأحواش



إعداد الترتيبات اللازمة للقيام بالحملات التفتيشية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة والفروع الجغرافية التابعة لها

مفاجأة مواقع العمل في الهيئة بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بها بكافة المناطق ومخاطبة الهيئة لاتخاذ الإجراءات الإدارية حيال المقصرين وتقديم المقترحات اللازمة لتلافي الثغرات الأمنية أوالإدارية أو المخزنية أو الفنية طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك

تأمين إيرادات الهيئة وضبط ما من شأنه التأثير على إيراداتها طبقا للقواعد المنظمه لذلك

فحص الشكوى وإجراء التحريات في المخالفات الماليه والاداريه والعمل على كشفها وكذا فحص أية موضوعات توكل إليها من الهيئة ولها أن تستعين بموظفي الهيئة المتخصصين في المسائل الفنية

متابعة النشاط العمالي والاهتمام بمشاكل العاملين بالهيئة والعمل على حلها مع المسئولين بالهيئة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية



شرطة تأمين القطارات

إدارة شرطة تأمين القطارات المخصصة للأفواج السياحية

نظرًا للأهمية الاقتصادية للنشاط السياحي بجمهورية مصر العربية، كان تأمين الأفواج السياحية أمرًا لازمًا لنماء هذا النشاط ومن ثم أنشأت إدارة تأمين القطارات المخصصة للأفواج السياحية



اختصاصات الإدارة

تأمين الأفواج السياحية والقطارات المخصصه للأفواج السياحية من محطة القاهره وحتى محطة أسوان والعكس وهى محدده على سبيل الحصر: قطارات النوم السياحى - قطارات الديزل المكيف

تحقيق الأمن داخل القطارات وتأمين الأفواج السياحية بداخلها وترسيخ الإحساس بالأمـــن لدى السائحين

التصدى لاى تعدى خارجى على القطار بالاستعانه بالمجندين المسلحين بالأسلحه الآلية والمعينين بعربتى آلات الجر الأماميه والخلفيه



توفير الامن بالقطارات من الداخل بمداومة المرور للضابط والقوة المرافقه من الأمناء والشرطة السريين داخل القطار خلال رحلة خط السير وضبط المشتبه فيهم والخارجين على القانون والتصدى لكل ما هو من شأنه الإخلال بأمن القطار والركاب واحتواء المواقف والأزمات الطارئه واتخاذ الإجراءات القانونيه حيالها وإخطار مراكز الشرطة والأقسام وإدارات النجده الواقعه بخط السير للقطار لتأمينه.



وفي حالة توقف القطار بين المحطات اضطراريا يتم إخطار إدارة شرطة النجده المختصه في حينه واتخاذ اللازم نحو تأمين القطار من الخارج حتى استئنافه السير.



الإخطار الفورى بأى أحداث من شأنها الإخلال بأمن القطار والركاب وكذلك بأي أعطال يتعرض لها القطار وكذا الشخصيات الهامه التى تستقل القطار أثناء رحلته فضلا عن حل أى مشاكل يتعرض لها الأجانب بالتنسيق مع مسئول شركة السياحة.



توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى داخل القطار وضبط اى مخالفات أو جرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها والإخطار بها وتسليمها لأقسام الشرطة بالمحطات.

إدارة شرطة مترو الأنفاق

إدارة شرطة مترو الأنفاق

تاريخ جديد كتبه المصريون فى تحدى التطوير والتقدم عبر مشروع مصر القومى مرفق مترو الأنفاق، وكان لمصر السبق في إنشائه على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي، والذى يقع على عاتق الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تأمين المرفق الهام الذي يخدم ملايين المصريين في ذهابهم وإيابهم يوميا بنطاق محافظات القاهرة الكبرى “ القاهرة - الجيزة - القليوبية ” وقد بدأ العمل بإدارة شرطة المترو مع بداية تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للمترو 1987.

إدارة شرطة المترو ومناطق أقسام الشرطة بالمحطات





اختصاصات إدارة شرطة المترو ومناطق أقسام الشرطة بالمحطات



تقوم الادارة بتأمين تلك المرفق الحيوي الهام ويتبعها عدد خمسة اقسام بالخطوط الثلاث وهم:



قسم اول شرطة مترو الانفاق: يقع بمحطة طره وهو المنوط به تأمين 13محطة ابتداء من محطة ( حلوان الى محطة دار السلام ) بالإضافة لا حواش تخزين القطارات ومحطات الكهرباء والتبريد بهذه المنطقة

قسم ثان شرطة مترو الانفاق: يقع بمحطة سراي القبه وهو المنوط به تأمين 12 محطة ابتداء من محطة ( غمره الى محطة المرج الجديدة ) بالإضافة الى المبنى الرئيسي لغرفة التحكم المركزي واحواش تخزين القطارات بالمرج



قسم ثالث شرطة مترو الانفاق: يقع بمحطة روض الفرج وهو المنوط به تأمين 9 محطات ابتداء من محطة ( شبرا الخيمة الى محطة جمال عبدالناصر ) بالإضافة الى ورش شبرا الخيمة وورش تخزين القطارات ومحطة التبريد برمسيس وجمال عبد الناصر



قسم رابع شرطة مترو الانفاق: يقع بمحطة العتبة وهو المنوط به تأمين 11 محطة ابتداء من محطة ( العتبة الى محطه المنيب ) بالاضافه الى حوش المنيب وضواحي الجيزة



قسم خامس شرطة مترو الانفاق: يقع بمحطة لعباسية وهو المنوط به تأمين 8 محطات ابتداء من محطة ( العتبة الى محطة الاهرام )



قسم سادس شرطة مترو الانفاق: يقع بمحطة السادات وهو المنوط به تأمين 8 محطات ابتداء من محطة ( الزهراءالى احمد عرابي )



وتقوم إدارة شرطة مترو الأنفاق من خلال أقسامها الشرطيه حراسة وتأمين كافة المنشآت الخاصة بشبكة المترو والمتمثلة وغرفة التحكم المركزى لتشغيل المترو ( C.C.P ) ومبنى الهيئة القومية للانفاق “كومبلكس ”



اختصاصات شرطة المترو فى مواجهة الجرائم



تقوم إدارة شرطة مترو الأنفاق في مجال البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى بغرض الضبط الادارى للوقايه من الجريمة وذلك من خلال المترددين على محطات المترو ومستقليه أو داخل أوساط العاملين به ويكون ذلك من خلال الأقسام المعنية: وتضم المباحث الجنائية - وحدة مباحث النشل - قسم مباحث العمال - قسم المباحث الإدارية

إدارة شرطة النقل العام

إدارة شرطة النقل العام

تعتبر هيئة النقل العام أحد المرافق الهامة والحيوية التي تخدم قطاع كبير من جمهور المواطنين خاصة الطبقة الشعبية ومحدودي الدخل.

وأنشأت لتحقق بعدًا إجتماعيًا أنعكس أثره على الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد وألت تبعية هيئة النقل العام إلى القوات المسلحة وثم ألت تبعيتها وزير النقل ومنها إلى محافظة القاهرة حيث تم إستحداث شركة أتوبيس القاهرة الكبرى لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ثم تم نقل تبعية مترو مصر الجديدة لهيئة النقل العام والأتوبيس النهري

ومرفق من مرافق هيئة النقل العام به عدد من الحدات النهرية يقوم بنقل الركاب بين ضفتي النيل الشرقية والغربية ومدينة القناطر الخيرية ويتم تأمين المرسى الخاص به بمعرفة الإدارة وأسندت للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مهمة تأمين مرفق هيئة النقل العام في أعقاب إستلامها من القوات المسلحة وبناء عليه تم إنشاء قسم شرطة النقل العام وأصبح مقره منطقة ماسبيرو خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون في يوليو عام 1978.



و في أبريل 1992 صدر القرار الوزاري برفع مستوى قسم شرطة النقل العام إلى إدارة شرطة النقل العام بالقاهرة الكبرى ويتبعها عدد ثلاثة أقسام للشرطة بالإضافة لقسم مكافحة جرائم النشل





اختصاصات إدارة شرطة النقل العام



وضع خطة تأمين المنشآت والممتلكات والأموال الثابته والمنقوله لكل من هيئة النقل العام بالقاهره وشركة أتوبيس القاهره الكبرى ومرفق مترو مصر الجديده من ( جراجات– ورش مخازن– مراسى– مبانى اداريه ) بما يكفل المحافظه على جميع أموال المرفق والشركة.

القيام بكافة أعمال الضبطيه الاداريه والقضائيه المخوله لهيئة الشرطه وفقا للقوانين واللوائح بالنطاق المكانى المحدد لكل من الهيئة والشركه وفروعهما الجغرافيه



مكافحـة الظواهر الاجراميـه والتخطيط لإجهاضها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نوعيا وجغرافيا



ضبط الجرائم التى ترتكب داخل وسائل النقل التابعة للهيئة والشركه أوالتى تمس منهما

فحص الشكاوى وإجراء التحريات في المخالفات الماليه والاداريه والعمل على كشفها، وكذا فحص أية موضوعات توكل إليها من الهيئة اوالشركه ولها ان تستعين بموظف الهيئة أو الشركه المتخصصين في المسائل الفنيه



والإشراف المباشر على الأقسام الجغرافيه التابعة للإدارة

مفاجأة مواقع العمل في كل من الهيئة والشركه بالتنسيق مع القيادات التنفيذيه لكل منها بكافة المناطق ومخاطبة الهيئة والشركه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيال المقصرين وتقديم المقترحات اللازمه لتلافي الثغرات الامنيه أو الاداريه أو المخزنيه أو الفنيه طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمه لذلك

متابعة النشاط العمالى والاهتمام بمشاكل العاملين والعمل على حلها بالتنسيق مع المسئولين والأجهزة المعنيه والنقابية

القيام بالحملات التفتيشيه على وسائل النقل والمحطــات التابعة للمرفق لضبط الجرائم المرتكبه ضد المواطنين

القيام بأعمال جمع وتسجيل البيانات والإحصاءات عن الحوادث وإخطار قسم الإحصاء الجنائى بالإدارة العامة لاتخاذ اللازم.

شركات النقل والمواصلات

إدارة شرطة شركات النقل

في غضون عام 1966 صدر قرار وزير الداخلية رقم 50 بإنشاء وحدة مباحث النقل مهمتها تأمين وحماية قطاع شركات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات

وفى عام 1976 صدر القرار رقم 382 بإعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ورفع مستوى وحدة مباحث النقل إلى قسم مباحث النقل ويتبعه عدد خمسة أفرع جغرافية على مستوى الجمهورية

وفى عام 1993 صدر القرار الوزاري رقم 9964 والخاص بإعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حيث تم رفع قسم مباحث النقل إلى مستوى إدارة تتبع الإدارة العامة



اختصاصات إدارة شرطة شركات النقل



تتولى الإدارة تعيين الخدمات الامنيه اللازمة على مقار الشركات سواء كانت شركات نقل الركاب وكذا نقل البضائع أوهيئة الطرق والكبارى والشركات التابعة لها مبنى وزارة النقل والمعهد القومى للنقل ومكاتب مراقبة السيارات ومنافذ تحصيل الرسوم وبعض الورش الانتاجيه والجراجات الخاصه بالشركات

كما تقوم بتعيين الخدمات بمواقف أتوبيسات نقل الركاب بالمنطقه بالاضافه إلى المحطتين الدولتين بالقاهره ( العباسيه ) والمنصوره ومواقف نقل الركاب المنتشره بمحافظات الجمهوريه

يتم المرور اليومى على المواقف الهامه بالمنطقه المركزيه بسيارة المفرقعات وبداخلها كلب المفرقعات كما يتم الاستعانة بأجهزة الكشف عن المعادن بالمحطة الدوليه بالعباسيه



تتولى الادارة تأمين مواقف اتوبيسات النقل بين المحافظات المختلفة واهمها ميناء القاهره البرى بالترجمان والذى يقع على مساحة إجمالية 52 ألف متر وتم إنشاء محطة للركاب حديثه على مساحة 16 ألف متر والميناء كائن بمنطقة القللى دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا..ويتم تأمينه من خلال منظومة أمنيه متكاملة تضطلع بها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع جهات الوزارة بهدف تأمين المنشآت والركاب والحافلات فضلا عن تأمين المحطة الدولية بالعباسية وكذا موقف أتوبيسات إلماظة وموقف عبود



الاتصالات السلكية واللاسلكية

إدارة شرطة الاتصالات السلكية واللاسلكية

عام 1854 تم إنشاء أول خط تلغراف يربط بين القاهرة والإسكندرية وخلال عام 1881 تم إنشاء أول خط تليفوني يربط بين القاهرة والإسكندرية وفى غضون عام 1957 تم إنشاء الهيئة القومية للإتصالات وخلال عام 1998 تم تحويل الهيئة القومية للإتصالات إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة المصرية للإتصالات



اختصاص الإدارة

فى إطار خطة الادارة العامه لشرطة النقل والمواصلات والتي تهدف إلى تأمين وسائل الاتصالات لما تمثله من قيمه اقتصاديه تعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة لجذب الاستثمارات وتيسير خدمات الاتصالات لكافة شرائح المواطنيــن حرصت إدارة شرطــة الاتصالات السلكية واللاسلكية بوصفها إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على تنفيذ تلك الخطه لتأمين مرفق الاتصالات ضد كافة الأخطار الخارجية والداخلية بالتصدي بالردع والضبط لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون في هذا المجال وبصفه خاصه جرائم تمرير الاتصالات الدولية لداخل وخارج البلاد لمخالفتها لأحكام القانون.

وخاصة ما تمس الأمن الاقتصادي القومي جرائم سرقات الكوابل التليفونية لما يترتب عليها من إلحاق الضـــرر الجسيــم بشبكـــــــة الاتصالات، وتؤثر سلبًا على كفاءة اداء الخدمة التليفونية للمواطنين، وكذا جرائم سرقات الهواتف المحمولة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة مع ازدياد أعداد مستخدميها وبيع خطوط الهواتف المحمول بدون عقود مدون بها بيانات مستخدم الشريحة ومرفق بها صوره البطاقة الشخصية مما يؤدى الى استخدامها في المتفجرات وسرقات السيارات لعدم الوصول لمستخدمي تلك الشرائح وضبطهم.



وتقوم الإدارة بتأمين وحراسة المنشأت والسنترالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات على كافة أنحاء البلاد بالتنسيق ومديريات الأمن حيث يتم تعيين الحراسات والخدمات الشرطية اللازمة وعلى مدار اليوم الكامل وتتولى الإدارة تعيين تلك الخدمات بمناطق القاهرة الكبرى حيث تقوم الأقسام التابعة لها بتعين الحراسات والخدمات الشرطية بالإضافة للمنشأت الرئيسية بعواصم المحافظات تتولى الإدارة العامة ممثله في أقسام شرطة السكة الحديد بتلك المحافظات تعيين الحراسات الشرطيه اللازمه ومتابعتها والإشــراف عليها بمعرفة الفروع الجغرافيه بإدارة شرطة الاتصالات.



وتقوم أيضا الإدارة بمكافحة الجريمه بشتى صورها منعا وكشفا وخاصة مكافحة الجرائم المتعلقه بوسائل الاتصالات والتى تقع على ممتلكات الشركه المصريه للاتصالات حفاظا على أموالها العامة وكذا ضبط الجرائم المخالفه للقانون رقم 10 لسنة 2003 المنظم لمرفق الاتصالات وضبط التشكيلات العصابيه المتخصصه في سرقة الأسلاك وكابلات التليفونيه وأجهزة الهواتف المحموله وكذا ضبط قضايا تمرير المكالمات الدوليه ومكاتب الاتصالات الغير مرخصه.

مكتب بريد

إدارة شرطة البريد

يعتبر البريد المصرى من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر تأسست عام 1865خلال عام 1919 صدر القانون رقم (7) بإنشاء وزارة المواصلات التي تشمل السكك الحديد والتلغرافات والتليفونات ومصلحة البريد ومصلحة الموانئ والطرق والنقل الجوي، وخلال عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (710) بإنشاء هيئة البريد المصرية بدلًا من مصلحة البريد، وخلال عام 1982 صدر القانون رقم (19) بإنشاء الهيئة القومية للبريد بدلًا من الهيئة العامة للبريد وتتبع وزارة المواصلات.



اختصاصات إدارة شرطة البريد



تتولى إدارة شرطة البريد والتي يتبعها قسم الشرطة البريدية وعدد خمسة فروع لمباحث البريد بالمناطق الجغرافيه لتأمين مكاتب البريد ومراكز الحركة المنتشرة فى أنحاء المحافظات وكذا تأمين مأموريات نقل الأموال البريديه من البنوك إلى الخزينه الرئيسية ومنها إلى المكاتب الفرعية بالإشتراك مع مديريات الأمن كما تقوم بضبط أى مخالفات أو جرائم قد تقع من جمهور المتعاملين مع مكاتب البريد أو من العاملين فى هذا المجال والعمل على أن تقدم الخدمات البريديه إلى المواطنين بأمن ويسر الدور الأمني لإدارة شرطة البريد:

مفاجأة المكاتب البريدية للكشف عن المخالفات والانحرافات

مداومة المرور على منشأت الهيئة للإلمام بالعوامل المؤثرة على الحالة الأمنية

فحص الشكاوى التي ترد ضد العاملين والاهتمام بها

متابعة النشاط السياسي والجنائي لموظفي وعمال الهيئة

ملاحظة أماكن بيع الطوابع والاستمارات المختلفة ومنع العاملين من التعامل فيها أو ترويجها بأزيد من السعر الرسمى

يتولى الضباط الإشراف على تأمين مأموريات البنوك ونقل الأموال منها إلى الخزائن الرئيسية، وفى إطار سعى الإدارة إلى التيسير على المواطنين فى العثور على متعلقاتهم ( بطاقات – مستندات – رخص قياده – جوزات... الخ )؛ تم إنشاء مركز المفقودات بإدارة شرطة البريد بالتنسيق مع الهيئه القوميه للبريد حيث يقوم المواطن بالأتصال التليفونى على رقم 08008004800 وهو الخاص بمركز المفقودات للاستفسار عن المستند المفقود ويتم تسليمه إليه بمقر مركز المفقودات أو إرساله بالبريد لمحل إقامته

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