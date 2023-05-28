فوائد الملح الإنجليزي، يخلصك من الطاقة السلبية ويعالج الإمساك

فوائد الملح الإنجليزي، قد لا يتوقعها او يعلمها الكثيرين، ويعد الملح الانجليزي من المركبات المعدنية الطبيعية، التي لها العديد من الفوائد الصحية، ويعرف الملح الانجليزي باسم "كبريتات المغنيسيوم"، وقد يجهل الكثيرين فوائد الملح الانجليزي، للصحة، والذي يمكنه علاج العديد من الأمراض.

فوائد الملح الانجليزي

وتشير الدكتورة تيفني ريفورد، استشاري التغذية العلاجية إلى أن فوائد الملح الإنجليزي عديدة ومذهلة، فهو من المعادن التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية، لمختلف أجهزة الجسم، والتي توضحها في السطور التالية.

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الملح الانجليزي لصحتك

الملح الانجليزي يخلصك من الطاقة السلبية

للقيام بذلك، يمكنك إضافة 2 كوب (نحو 475 مل) من الملح الإنجليزي إلى الماء في حوض الاستحمام، وانقعي جسمك لمدة 15 دقيقة على الأقل.

يمكنك أيضا وضع الملح الإنجليزي تحت الماء الجاري إذا كنت تريدينه أن يذوب بسرعة أكبر.

الملح الانجليزي لعلاج الإمساك

الملح الإنجليزي يمكن أن يؤخذ عن طريق الفم، فالمغنيسيوم ملين قوي.

يمكنك أخذ 2-6 ملاعق صغيرة (10-30 مل)، كحد أقصى للبالغين في اليوم الواحد، على أن يذوب في الماء، على أن تبدأ بملعقتين فقط.

وبالنسبة للأطفال، ما يقرب من 1-2 ملاعق صغيرة (5-10 مل) في اليوم.

الملح الانجليزي لعلاج نقص المغنيسيوم

يعتبر الملح الانجليزي من الحلول السحرية في علاج نقص المغنيسيوم،

وذلك من خلال الحصول عليه عن طريق امتصاص الجلد له، عن طريق الانغماس في حمام ماء مخلوط بالملح الإنجليزي، حيث يمكن للجلد امتصاصه بكل سهولة.

وأخيرًا، تلفت دكتورة تيفني، إلى أنه لابد من التأكد من استخدام الملح الإنجليزي النقي، الخالي من أي روائح مضافة أو ملونات.

فوائد الملح الانجليزي للبشرة والشعر

يمكنك استخدام الملح الإنجليزي كمنتج لجمال البشرة والشعر.

يمكنك استخدامه بمثابة مقشر جيد للبشرة، مجرد وضعه في يدك، وتدليك جلدك به سيزيل الجلد الميت.

كما يمكن غسل الوجه به مضافا إلى الماء، لأنه يساعد على تطهير المسام.

يمكن إضافة 1/2 ملعقة شاي (2.5 مل) ببساطة الجمع مع كريمك المرطب، وتدليك جلدك به، لتنعمي بأنقي وأنعم بشرة.

كما يمكن إضافته إلى بلسم شعرك، ويمكن أن يساعد في مضاعفة حجم شعرك، على أن تتركيه عليه لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف.

فوائد الملح الانجليزي للبشرة والشعر

الملح الانجليزي وفوائده

يمكنك استخدام الملح الإنجليزي للعناية بجمال البشرة والشعر.

يمكنك استخدامه بمثابة مقشر جيد للبشرة، مجرد وضعه في يدك، وتدليك جلدك به سيزيل الجلد الميت.

كما يمكن غسل الوجه به مضافا إلى الماء، لأنه يساعد على تطهير المسام.

يمكن إضافة 1/2 ملعقة شاي (2.5 مل) ببساطة الجمع مع كريمك المرطب، وتدليك جلدك به، لتنعمي بأنقي وأنعم بشرة.

كما يمكن إضافته إلى بلسم شعرك، ويمكن أن يساعد في مضاعفة حجم شعرك، على أن تتركيه عليه لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف.

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