فوائد المأكولات البحرية في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية

نصحت إخصائية الغدد الصماء الروسية سفيتلانا تيسلينكو، بتناول المأكولات البحرية للوقاية من أمراض الغدة الدرقية.

وقالت الإخصائية الروسية في حديث أدلت به لموقع "جازيتا. رو": "من أجل الوقاية من الإصابة بأمراض الغدة الدرقية من الضروري إضافة الأطعمة التي تحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة المفيدة إلى النظام الغذائي.. ولكي تكون غدتك الدرقية على ما يرام، تحتاج إلى تناول الكثير من فيتامين "د “ والمواد الغذائية البحرية”.

-إعلانات-

اليود مفيد لصحة الغدة الدرقية

وأضافت قائلة:" تحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من اليود الذي له تأثير مفيد على صحة الغدة الدرقية.. أما نقص اليود في جسم الإنسان فيمكن أن يكون سببا رئيسيا لمختلف لأمراض.

فيما قالت الطبيبة إيلينا مامونتوفا: إن نقص هذه المادة يمكن أن يبطئ إنتاج الهرمونات، كما يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.



انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال

أما إخصائية الغدد الصماء بولينا زاركوفا، فأعلنت بدورها في مقابلة مع بوابة "لايف. رو"، أن نقص الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال.. وفي حال تعطل عمل الغدة الدرقية قد تبدأ مشاكل الانتصاب عند الرجال.. وعند النساء قد تضطرب الدورة الشهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.