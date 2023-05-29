الإثنين 29 مايو 2023
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ملفات وحوارات

فيتوريا فى خانة اليك.. الأزمات تحاصر الفراعنة قبل موقعة غينيا.. الإصابات تضرب معسكر المنتخب.. والإجهاد شبح يطارد الدوليين

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

بدأ العد التنازلى لمباراة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب غينيا المحدد لها يوم 14 يونيو المقبل على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

الأزمات تحاصر المنتخب

ومع اقتراب موعد مباراة غينيا الصعبة بدأت بعض الأزمات تحاصر منتخب الفراعنة، وباتت تؤرق بشدة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، كان أبرزها موجة الإصابات التى ضربت بعض العناصر الأساسية والمؤثرة فى تشكيلة منتخب مصر.

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لعنة الإصابات فى صفوف منتخب مصر طالت أحمد فتوح الظهير الأيسر الأساسى فى صفوف المنتخب الوطنى منذ فترة طويلة، حتى أنه لم يستطع أن يتواجد فى تشكيلة منتخب مصر فى مباراته الأخيرة أمام مالاوى فى الجولة الرابعة، وشارك محمد حمدى ظهير بيراميدز بديلا عنه.

وعلى الرغم من تعافى أحمد فتوح من الإصابة التى أبعدته فترة طويلة عن المستطيل الأخضر، إلا أنه لا يزال يخضع لمرحلة التأهيل، وسيحتاج إلى فترة طويلة لاستعادة فورمته البدنية والفنية، وبالتالى فإن احتمالية غيابه عن معسكر الفراعنة لمواجهة غينيا فى يونيو ما زالت قائمة وبقوة.

وجاءت إصابة إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطنى المحترف بصفوف ميتلاند الدانماركى لتسبب صدمة جديدة للخواجة فيتوريا، خاصة أن إمام عاشور كان أحد عناصر التشكيلة الأساسية للفراعنة، خاصة أنه لاعب جوكر يجيد اللعب فى أكثر من مركز، ويمتلك بعض الحلول الفردية مثل التسديد على المرمى والتعامل الجيد مع مرمى المنافسين.

صدمات فيتوريا لم تتوقف عند إصابة فتوح وإمام عاشور، بل عادت لعنة الإصابات من جديد لتطارد محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك العائد حديثا من الإصابة وأحد الركائز الأساسية فى التشكيلة الدفاعية للفراعنة، حيث تعرض لإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى.

وقبل أيام قليلة طاردت لعنة الإصابات نجم المنتخب الوطنى أحمد حسن كوكا الذى أعلن قبل يوم 30 أبريل الماضى انتهاء موسمه مع فريقه ألانيا سبور التركى رسميا بسبب الإصابة، ما تأكد معه غيابه عن منتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل.

أما آخر الصدمات التى تلقاها فيتوريا فتمثلت فى إصابة طارق حامد لاعب وسط المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى التى تعرض لها قبل أيام قليلة، بعدما أكدت الأشعة التى خضع لها الأسبوع الماضى بمعرفة الجهاز الطبى لفريق اتحاد جدة إصابته بتمزق فى وتر العضلة الخلفية للفخذ وحاجته لفترة طويلة للعلاج والتأهيل، وتأكد غيابه عن معسكر منتخب مصر لمواجهة غينيا.

معسكر يونيو

وعلمت فيتو أن روى فيتوريا يقوم فى الوقت الحالى رفقة جهازه المعاون بتوسيع قاعدة الاختيارات استعدادا لمعسكر يونيو، وأنه بات من الممكن أن يضم وجوها جديدة من الدورى الممتاز لأول مرة أو لاعبين لا يكونون ضمن القوام الرئيسى للمنتخب، كما بدأ فيتوريا البحث عن اللاعبين المصريين مزدوجى الجنسية الذين يلعبون فى الدوريات الأوروبية، خاصة اللاعبين أصحاب المستويات المتميزة ليدخلوا القائمة النهائية بسبب الإصابات التى ضربت صفوف الفراعنة قبل مباراة غينيا فى لقاء حسم التأهل المباشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أزمات المنتخب الوطنى قبل مواجهة غينيا فى أجندة يونيو لم تتوقف عند الإصابات التى ضربت القوام الأساسى للفريق، لكن جاء قيام الاتحاد الغينى بتحديد يوم 14 يونيو موعدا لمباراته أمام منتخب مصر، ليسبب مزيدا من الإرباك فى حسابات روى فيتوريا وتحضيراته لهذه المواجهة، لاسيما أنها ستتعارض مع مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 11 يونيو، أي قبل مباراة مصر وغينيا بثلاثة أيام، وبالتالى تعرض لاعبى الأهلى للإجهاد وربما الإصابات التى تحرم منتخب مصر من جهودهم أمام غينيا.

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