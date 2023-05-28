وزير الرياضة يكشف مستجدات أزمات مجلسي الإسماعيلي والاتحاد السكندري

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، آخر مستجدات أزمات مجالس إدارات ناديي ناديي الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

تصريحات وزير الشباب والرياضة بشأن أزمات ناديي الإسماعيلي والاتحاد

وأكد أشرف صبحي في تصريحات صحفية، أن وزارة الشباب والرياضة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري رغم استقالة رئيسه محمد مصيلحي، وذلك بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية في عدد من الملفات.

وأضاف أشرف صبحي بشأن قرار القضاء الإداري ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة في نادي الإسماعيلي: “نحترم أحكام القضاء، ومجلس ادارة الاسماعيلي مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي، وسيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو”.

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وشدد وزير الشباب والرياضة على الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية، مؤكدا أن الأندية الشعبية مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانه كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وبشأن ملف نادي الاتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة: “يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الاسبوع الماضي، إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية ليست سهلة، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وانهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات”، مؤكدا أن الوزارة ليست طرف بشكل أو آخر فيما يتعلق بأي تأخير في ذلك الشان.

وزير الرياضة يكشف مستجدات أزمة النادي الإسماعيلي

* أما فيما يتعلق بالنادي الإسماعيلي، قال الدكتور أشرف صبحي: "نحترم أحكام القضاء، ومجلس الإدارة مستمر حتى آخر إجراءات التقاضي، وسيتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو، والوزارة مهتمة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره يدير كافة شؤون النادي ويحافظ على مكتسباته حتى إشعار آخر.

لجنة الإسماعيلي تقرر الرحيل

من ناحية أخرى، قررت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي الرحيل بشكل رسمي عن إدارة النادي بعد صدور قرار بإلغاء قرار تعيينها.

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها إنها اجتمعت بشكل طارئ بعد صدور قرار إلغاء تعيينها، وقررت الرحيل حتى قبل وصول نسخة من الحكم الصادر وتم تنفيذه بشكل فوري.

وجاء بيان اللجنة التي تدير الإسماعيلي كالتالي:

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الـ32.

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.