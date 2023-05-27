الشباب والرياضة: تدريبات مكثفة لذوي الهمم بمركز شباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ التدريبات الرياضية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهاراتهم وصقلها، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بجيمع أفراد “قادرون باختلاف” وتوفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

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وزير الرياضة يحيل اتحاد المصارعة للنيابة

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة فى تونس، خلال المشاركة فى فعاليات البطولة الإفريقية.

وكشف الوزير عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسئولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

وأوضح «صبحى» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقا ولكنها قلت كثيرا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

وزير الرياضة يشكر الرئيس السيسي

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم، وهو ما لا يحدث فى دول أخرى كثيرًا، مشيرا إلى أن دعم الرئيس ساهم فى زيادة عدد الأبطال، وحدوث طفرة كبيرة فى الإنجازات قاريا وعالميًا.

وقال «صبحى» مخاطبا الأبطال الرياضيين: أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمى ومستدام، ورسالتى لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقى والدولى والأولمبى «نحن معكم جميعا».

ورحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسؤولية المجتمعية للرياضيين.

أحمد بغدودة، فيتو

مشروع رعاية لموهوبين

وكشف عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلًا: «لدينا مؤسسات ساهمت فى برامج رعاية الأبطال، فضلا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف».



وأضاف: المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبى مشروع مستدام ومستقبلى وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية.



وتابع: نقدر دور المؤسسة العسكرية ودورها فى رعاية الألعاب الفردية والأمر نفسه لوزارة التربية والتعليم ودورها فى نشر المدارس الرياضية، مشيرا لإنشاء أول مدرسة رياضية خاصة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص.

ميزانية الإعداد للأولمبياد

وكشف الوزير عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقًا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، حيث تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من 2021 حتى 2024، فضلا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد فقط 900 بعثة رياضية خارجية.

وأشاد الوزير بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية، ونقدر لهم هذا الأمر، موضحا أن هناك برامج توعية للأبطال فى الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.