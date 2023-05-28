الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بالسلام

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا في مشاجرة نشبت بينهم استخدموا فيها الأسلحة النارية والبيضاء والتراشق بالحجارة بسبب لهو الأطفال في مدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالسلام 

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبالفحص تبين حدوث م شاجرة بين كلٍ من طرف أول: (4 أشخاص)، طرف ثان: (4 أشخاص) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم)، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – شومة- 2 سلاح أبيض "سنجة")، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى حول لهو الأطفال وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها. 

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

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نيابة السلام قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

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