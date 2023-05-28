رئيس جامعة المنصورةيتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى (صور)

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 بكليات العلوم، الحاسبات والمعلومات، التجارة وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

تفقد الامتحانات بجامعة المنصورة، فيتو

استقبل رئيس الجامعة بكلية العلوم الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد المحمود وكيل الكلية للتعليم والطلاب.



امتحانات جامعة المنصورة، فيتو

واستقبل رئيس الجامعة بكلية الحاسبات الدكتور مجدى زكريا عميد الكلية، الدكتور شريف بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما استقبله بكلية التجارة، الدكتور طارق غلوش عميد الكلية، الدكتور منى سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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وأكد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

امتحانات جامعة المنصورة، فيتو

الامتحانات بجامعة المنصورة

و قام خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن اى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وقد أشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.

امتحانات جامعة المنصورة، فيتو



كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى اهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.