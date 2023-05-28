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محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشهد انطلاق قافلة جسور الخير إلى محافظة شمال سيناء

قافلة جسور الخير
قافلة جسور الخير لجامعة المنصورة، فيتو

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، انطلاق  قافلة "جسور الخير (19)" المتجهة إلى محافظة شمال سيناء متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهمتهم وتحقيق أهداف القافلة.


و ستقدم القافلة خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، وكذلك سيشارك فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في توزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمرارًا لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018م.

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ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة بمحافظة شمال سيناء حتى يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023م، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة،  وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع أحد شركات  الأدوية.

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