إحباط محاولة لترويج 11,5 طن مخللات بدون بيانات في محافظة الدقهلية
أحبطت حملة مكبرة للهيئة القومية لسلامة الغذاء محاولة لترويج 11,5 طن بدون بيانات في محافظة الدقهلية.
تأتي الحملات بناءً على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
حملات رقابية على المنشآت الغذائية
وقام الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية بتكليف مفتشي التغذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في محافظة الدقهلية، بشن حملات رقابية على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق.
وشدد على أن الحملات تأتي حفاظا على أمن وسلامة الغذاء المقدم للمواطن بالاشتراك مع مجالس المدن والتموين والصحة والطب البيطري على مستوى المحافظة.
ذبح لحوم خارج السلخانة
وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر تحفظ على لحوم تم ذبحها خارج السلخانة، وتحرير محضر تحفظ على 11.5 طن مخللات بدون بيانات وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.
وتم تحرير 3 محاضر لإعدام مواد غذائية مختلفة دهن حيوانى – كبدة - لحم مفروم - لحم مجمدة - رنجة 200 كيلو تقريبا؛ لظهور علامات فساد ظاهرية مع عدم وجود بيانات.
كما تم تحرير 4 محاضر بعدم وجود شهادات صحية، وتحرير 4 محاضر لعدم اتباع اشتراطات النظافة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.