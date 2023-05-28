إحباط محاولة لترويج 11,5 طن مخللات بدون بيانات في محافظة الدقهلية

أحبطت حملة مكبرة للهيئة القومية لسلامة الغذاء محاولة لترويج 11,5 طن بدون بيانات في محافظة الدقهلية.

جانب من حملة سلامة الغذاء في محافظة الدقهلية، فيتو

تأتي الحملات بناءً على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملات رقابية على المنشآت الغذائية

وقام الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية بتكليف مفتشي التغذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في محافظة الدقهلية، بشن حملات رقابية على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق.

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وشدد على أن الحملات تأتي حفاظا على أمن وسلامة الغذاء المقدم للمواطن بالاشتراك مع مجالس المدن والتموين والصحة والطب البيطري على مستوى المحافظة.

ضبط مخللات بدون بيانات في حملة مكبرة بالدقهلية، فيتو

ذبح لحوم خارج السلخانة

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر تحفظ على لحوم تم ذبحها خارج السلخانة، وتحرير محضر تحفظ على 11.5 طن مخللات بدون بيانات وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 3 محاضر لإعدام مواد غذائية مختلفة دهن حيوانى – كبدة - لحم مفروم - لحم مجمدة - رنجة 200 كيلو تقريبا؛ لظهور علامات فساد ظاهرية مع عدم وجود بيانات.

كما تم تحرير 4 محاضر بعدم وجود شهادات صحية، وتحرير 4 محاضر لعدم اتباع اشتراطات النظافة.