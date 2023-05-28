السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الترامادول بالبدرشين
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بحيازة مخدر الترامادول بقصد الإتجار بمنطقة البدرشين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين ابراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين محمد
وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 243 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، أن "همام. م"، 31 سنة، نجار مسلح، في يوم 3 يناير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ووجه للمتهم أحرز سلاح ابيض "مقص" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشف مجري التحريات أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم على ذمة إحدي القضايا، انتقل لحيث تواجد الأخير وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر تحوي أقراص مخدرة، مبلغ مالي وهاتف محمول وسـلاح ابيض "مقص".
وتابع أنه بمواجهة المتهم قرر باحرازه للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الابيض لتقطيع وتجزئة العقاقير المخدرة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
,يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
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