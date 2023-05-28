الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الترامادول بالبدرشين

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بحيازة مخدر الترامادول بقصد الإتجار بمنطقة البدرشين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين ابراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين محمد

 

وجاء في أمر الإحالة  القضية رقم 243 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، أن "همام. م"، 31 سنة، نجار مسلح، في يوم 3 يناير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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ووجه للمتهم أحرز سلاح ابيض "مقص" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

وكشف مجري التحريات أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم على ذمة إحدي القضايا، انتقل لحيث تواجد الأخير وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر تحوي أقراص مخدرة، مبلغ مالي وهاتف محمول وسـلاح ابيض "مقص".

 

وتابع أنه بمواجهة المتهم قرر باحرازه للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الابيض لتقطيع وتجزئة العقاقير المخدرة.

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

,يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

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البدرشين محكمة جنايات جنوب الجيزة مخدر الترامادول جنايات مركز البدرشين تجارة المخدرات

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