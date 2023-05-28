الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض ضد الدولة بعد قليل

ممدوح حمزة، فيتو
ممدوح حمزة، فيتو

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل إعادة إجراءات محاكمه المهندس ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزه. 

 وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران حسام الدين فتحي امين وسكرتارية أحمد صبحي عباس. 

 

الاتهامات الموجهة

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لـ ممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

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الحبس 6 أشهر

يذكر أنه سبق محاكمة ممدوح حمزة أمام الدائرة الأولى إرهاب بشأن ذات القضية، وأصدرت حكمها في 26 أكتوبر 2020  بحبسه لمدة ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية، وتم التصديق على الحكم في 1 ديسمبر 2020، وبعد تقدموا بالتماسات جديدة على الحكم وعلى التصديق تم قبول الالتماس في 28 أبريل 2021 وتقرر العدول عن التصديق السابق وإلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

 

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة  لأقوال المحامي سمير صبري وقال إنه يعمل محامي بالنقض، ودخلت على موقع المتهم بواقع التواصل الاجتماعي ووجدت هناك عبارات تحريض لأهالي الوراق ويمنعوا أجهزة الدولة من استلام أراضى الوراق وأن أجهزة الدولة بأنها احتلال وأن القوات المنوط بها التنفيذ هي قوات احتلال وقال كما فعلنا فى القرصاية منعنا قوات الاحتلال من استلام الأراضي من الأهالي ثم في اليوم التالي نشر هذا الكلام في الصحف.

 براءة ممدوح حمزة من نشر أخبار كاذبة

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمه أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر قد قضت ببراءة المهندس ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة من تهمة نشر أخبار كاذبة. 

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