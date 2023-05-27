أخبار الرياضة اليوم.. سلة الأهلي أبطال أفريقيا.. والوزير يستدعي مجلس المصارعة.. وبايرن ميونخ يحقق البوندسليجا
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:
وزير الرياضة يستدعي مجلس المصارعة لاجتماع طارئ
المصارعة، توجه مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار، إلى مركز التعليم المدني بالجزيرة لحضور اجتماع طارئ مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وعلمت “فيتو”، أن وزير الرياضة أجرى اتصالا هاتفيا بعصام نوار خلال اجتماع المجلس بمقر الاتحاد في مدينة نصر، وطالبه بالحضور لمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة لعقد اجتماع طارئ.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة أزمة هروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة، خلال مشاركة المنتخب في منافسات البطولة الأفريقية بتونس.
موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا
منتخب مصر، بدأ العد التنازلي لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب غينيا، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار في كوت ديفوار.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.
وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
كرة السلة، الأهلي يهزم بطل السنغال ويتوج بطلا لـ BAL 3
توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا BAL 3 للموسم الحالي 2022-2023.
وحصد الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على فريق ديوانية السنغالي بنتيجة (80-65) في نهائي البطولة الأفريقية BAL 3، المقامة حاليا في رواندا.
وقدم الأهلي أداء مميز خلال أحداث الشوطين الأول والثاني، ونجح في حسم الأمور لصالحه، بفضل خبرات لاعبيه ورؤية المدير الفني الإسباني أوجستي بوش.
ووصل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية BAL 3، بعد الفوز على فريق استاد مالي بنتيجة (78-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الدور نصف النهائي.
وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز على فريق الطاقة الرواندي بنتيجة (94-77)، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية BAL 3 المقامة في رواندا.
بايرن ميونخ يفوزعلى كولن ويخطف لقب البوندسليجا للمرة 33 في تاريخه
انتهت مباراة بايرن ميونخ وكولن بفوز البافاري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كولن، في الجولة 34 والأخيرة من البوندسليجا، وكان يحتاج بايرن ميونخ للفوز، وتعثر دورتموند لكي يفوز بلقب الدوري، وبهذه النتيجة خطف بايرن ميونخ لقب الدوري للمرة 11 علي التوالي و33 في تاريخه.
الجمباز، منتخب مصر يحقق ذهبية البطولة الأفريقية للفرق
حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية المقامة في جنوب أفريقيا بنسختها السابعة عشر في الفترة من 26 إلى 27 مايو 2023.
كما حقق محمد منتصر عفيفي لاعب منتخب مصر المركز الثاني والميدالية الفضية فردي.
ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب أفريقيا البلد المضيف.
وزير الرياضة يهنئ سلة الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا Bal 3
Bal 3 ، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي فريق كرة السلة رجال في النادي الأهلي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 3، عقب تغلبه على نادي إي إس دوانيس السنغالي في المباراة النهائية، بنتيجة (80-65)، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي.
ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الرجولي للاعبي كرة السلة في النادي الأهلي، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنيًا التوفيق لكافة الفرق والأندية المصرية في كافة مشاركاتها القارية.
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