بايرن ميونخ يفوزعلى كولن ويخطف لقب البوندسليجا للمرة 33 في تاريخه

انتهت مباراة بايرن ميونخ وكولن بفوز البافاري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كولن، في الجولة 34 والأخيرة من البوندسليجا، وكان يحتاج بايرن ميونخ للفوز، وتعثر دورتموند لكي يفوز بلقب الدوري، وبهذه النتيجة خطف بايرن ميونخ لقب الدوري للمرة 11 علي التوالي و33 في تاريخه.

أحداث المباراة

استحوذ بايرن علي مجريات المباراة منذ البداية، واستطاع إحراز هدف أول عن طريق كومان في الدقيقة 8 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وبعد إحراز الهدف تراجع مستوي بايرن ليبدأ كولن بالضغط، وأضاع فرصة هدف محقق تصدي لها سومر في الدقيقة 18، ومنع القائم هدفا ثانيا للبافري عن طريق توماس مولر، وحصل شميتز لاعب كولن علي بطاقة صفراء في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 45 استطاع ليروي ساني إحراز هدف ثاني وألغاه الفار لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف، وفي الشوط الثاني ظلت الكرة حائرة بين الفريقين حتي استطاع كولن لخطف هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق لوبيتشيتش واستطاع جمال موسيالا خطف الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 89 ليفوز بايرن باللقب للمرة الحادية عشر علي التوالي.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمي: سومر

خط الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، مزراوي

خط الوسط: كيميتش، جرافينبيرش، مولر

خط الهجوم: ساني، كومان، جنابري

تشكيل كولن

حراسة المرمي: شوب

خط الدفاع: شميتز، هويبرز، تشابوت، هيكتور

خط الوسط: مارتيل، سخيري، كاينز

خط الهجوم: لوبيشينتش، مينا، سيلك

مدرب بايرن ميونخ

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "لسوء الحظ سنكون بحاجة للفوز وانتظار ما يحدث في الملعب الآخر، لكن يجب أن نركز على أنفسنا أولًا".

وفتح المدرب الألماني، باب الأمل، مؤكدًا أن كافة الاحتمالات واردة الحدوث، مما دعاه لحث لاعبيه على القتال حتى النهاية.

-إعلانات-

وبسؤاله عن رأيه في التقارير التي تربط لاعبه لوكاس هيرنانديز بالانتقال إلى سان جيرمان، فأجاب "لقد أدهشتني تلك الأخبار، لكني لا أعلم مدى صحتها".

وأكمل "بالنسبة لي وللنادي، فإن هيرنانديز له دور بارز ضمن خططنا، فهو قائد حقيقي".

وتطرق توخيل للحديث عن خسارة فريقه في الجولة الماضية على يد لايبزيج (1-3)، قائلا "لست راضيا عن الطريقة التي لعبنا بها، خاصة في الشوط الثاني".

وأتم "وجدت صعوبة في تقبل الهزيمة، لأن الأداء الذي قدمناه لا يتماشى مع ما قمنا به في التدريبات، لكن لا يسعنا الآن سوى إظهار رد فعلنا".



موقف بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

ويتصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ 68 نقطة صاحب المركز الثاني والوصافة والذي سيلعب في نفس التوقيت مع مضيفه كولن وليس أمامه سوى الفوز مع تعثر دورتموند بالتعادل أو الخسارة.

فخسارة دورتموند أو تعادله مع فوز بايرن ميونيخ، يعني تتويج فريق المدرب الألماني توماس توخيل باللقب.

وتنص لائحة الدوري الألماني، أنه في حال تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يميل حاليًا إلى بايرن ميونخ (53 هدفًا)، فيما يصل الفارق عند دورتموند إلى (39 هدفًا).

وحال تعادل دورتموند مع فوز بايرن ميونخ، سيرتفع رصيد الفريقين إلى 71 نقطة، ويمتلك البافاري أفضلية أخرى في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 في الدور الأول، والانتصار 4-2 في الدور الثاني.

بوروسيا دورتموند، فيتو

محمد زيدان وكلوب في آخر تتويج لدوتموند بالدوري الألماني

وتوج بوروسيا دورتموند آخر مرة بلقب الدوري الألماني في موسم 2011 - 2012، عندما كان يورجن كلوب مديرا فنيا للفريق وقتها قبل انتقاله بعد ذلك لتدريب ليفربول الإنجليزي الذي يستمر معه حتى الآن.

كما كان النجم الدولي المصري محمد زيدان، أحد نجوم دورتموند الذين أحرزوا لقب الدوري الألماني في عام 2012، حيث شارك محمد زيدان مع بوروسيا دورتموند في 73 مباراة، استطاع خلالها التسجيل في 15 هدفا وصناعة 10 أهداف، ولعب مجموع دقائق بلغ 3353 دقيقة.