وزير الرياضة يستدعي مجلس المصارعة لاجتماع طارئ

المصارعة، توجه مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار، إلى مركز التعليم المدني بالجزيرة لحضور اجتماع طارئ مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وعلمت “فيتو”، أن وزير الرياضة أجرى اتصالا هاتفيا بعصام نوار خلال اجتماع المجلس بمقر الاتحاد في مدينة نصر، وطالبه بالحضور لمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة لعقد اجتماع طارئ.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة أزمة هروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة، خلال مشاركة المنتخب في منافسات البطولة الأفريقية بتونس.

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إحالة مجلس المصارعة للنيابة

وقرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسؤولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة في تونس، خلال المشاركة في فعاليات البطولة الأفريقية.

وأوضح «صبحي» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقًا ولكنها قلت كثيرًا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

ووجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم، وهو ما لا يحدث في دول أخرى كثيرًا، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس ساهم في زيادة عدد الأبطال، وحدوث طفرة كبيرة في الإنجازات قاريًّا وعالميًّا.

وقال «صبحي» مخاطبًا الأبطال الرياضيين: أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمي ومستدام، ورسالتي لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الأفريقي والدولي والأولمبي «نحن معكم جميعًا».

ورحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسئولية المجتمعية للرياضيين.

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة

أعرب اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن تعجبه الشديد من الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الجارية عن تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة أفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.

وقال اللواء عصام نوار، إحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للنيابة العامة غير مقبول لأن الاتحاد لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حتى يتم تحويلنا كمتهمين في واقعة هروب لاعب تكررت عدة مرات في رياضات أخرى، ولم يحدث مثل هذا الإجراء، وما أريد معرفته ما هي الجريمة التي سنعاقب عليها أو تمت إحالتنا للنيابة بها والمسؤولية الرياضية تقع على من هنا.

وأضاف رئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار، بعثة مصر التي شاركت في بطولة أفريقيا الأخيرة في تونس تكونت من 52 لاعبًا ولاعبة نجحنا في تحقيق 68 ميدالية متنوعة بينهم 44 ذهبية و18 فضة و6 برونزيات والمصارعة المصرية تتطور في النتائج في السنوات الأخيرة ولدينا نجاحات وإنجازات كبيرة.

وأشار اللواء عصام نوار، التحويل للنيابة يكون في المخالفات المالية أو في حال وجود تقصير مادي تسبب في فساد ولكن واقعة هروب لاعب ليس لاتحاد المصارعة ذنب فيها أمر مستجد وسنتقدم للنيابة بكل ما هو مطلوب في حينه.

وشدد اللواء عصام نوار، التصريحات التي صدرت من قبل والد اللاعب بأنه كان يستحق له مبلغ 18 ألف جنيه وحصل منهم على 3 آلاف فقط وتم خصم الباقي بدون سبب، وهنا يجب أن أوضح أن ناديه السابق مركز شباب بيلا الذي انتقل منه للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي له مستحقات ورسوم انتقال بقيمة انتقال اللاعب بناء على الاتفاق المسبق في انتقال اللاعب وبناء عليه تم خصم المبلغ منه 13 ألف وستمائة جنيه على أن يستردها اللاعب عقب قيام المشروع القومي للموهبة بسداد المبلغ المستحق والذي قام الاتحاد المصري للمصارعة بطلبه منهم بمستند رسمي إلى جانب الضرائب المستحقة ومنح اللاعب باقي المبلغ بمستندات رسمية مثبتة.

وختم اللواء عصام نوار تصريحه، هروب اللاعبين والتجنيس بدول أخرى أزمة دولية تعاني منها العديد من الدول وهذا الملف مسئولية وزارة الشباب والرياضة والمنظومة الرياضية تعمل على التصدي لهذه الظاهرة في ظل لوائح بعض الاتحادات الدولية التي تسمح بذلك بسهولة ونجحنا في التصدي لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بقوة في ظل اهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ومنحهم اهتمامًا كبيرًا كان أثره النتائج المميزة التي تتحقق في الفترة الحالية ولكن قرار الإحالة للنيابة العامة أمر استغرب له.