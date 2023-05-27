الجمباز، منتخب مصر يحقق ذهبية البطولة الأفريقية للفرق

الجمباز، حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية المقامة في جنوب أفريقيا بنسختها السابعة عشر في الفترة من 26 إلى 27 مايو 2023.

كما حقق محمد منتصر عفيفي لاعب منتخب مصر المركز الثاني والميدالية الفضية فردي.

ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب أفريقيا البلد المضيف.

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وكانت، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والآنسات غادرت القاهرة الثلاثاء الماضي متجهة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة أفريقيا للجمباز الفني خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد وأحمد عبدالرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبدالرحمن عبدالحليم



والمدير الفني جمال بشير والمدرب شريف جودت

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات:



جني محمود وجني عبدالسلام وساندرا الصادق



وندي عوض ونانسي طمان



والمدير الفني كابتن زكريا غالب والمدربين:



محمود سيد وسلمي السعيد

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن منتخبنا الوطني يعتبر واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الاخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب افريقيا.

كأس العالم للجمباز

وعلى جانب آخر، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بفضية جهاز المتوازي في بطولة كأس العالم "القاهرة 2023" والتي أقيمت على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الماضي.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالظهور المميز لمنتخب مصر للجمباز الفني في البطولة، وثمن وزير الرياضة الإنجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة الجمباز على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزًا بها.

وحصد «عفيفي» الميدالية الفضية بعد حصوله على مجموع نقاط 14.066.

حجم المشاركة في كأس العالم

جدير بالذكر ان البطولة ان البطولة هي إحدى البطولات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 وشارك فيها 40 دولة وهي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.