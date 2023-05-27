الجندي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر في التتويج ببطولة أفريقيا

BAL 3،أبدى عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي بنتيجة 80-65 في المباراة النهائية، وأكد أن لاعبي الأهلي قدموا أداءً رائعًا في النهائي واستحقوا التتويج باللقب.

وأضاف الجندي أن الفريق السنغالي كان خصمًا قويًّا، وقلل الفارق في النتيجة أكثر من مرة، إلا أن الخبرات التي يمتلكها لاعبو الأهلي منحتهم الأفضلية وجعلتهم يبتعدون بفارق 15 نقطة مع نهاية المباراة.

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وأوضح الجندي أن الفريق سيغلق ملف البطولة الإفريقية وسيبدأ الاستعداد بشكل قوي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير للمساهمة مع زملائه في رفع اسم النادي الأهلي عاليًا والوقوف على منصة التتويج الإفريقية.

عزب: بطولة إفريقيا غالية.. وجاءت بعد مجهود كبير

عبر عمر عزب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي، عن سعادته بالفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

وأوضح عزب أن البطولة كانت مهمة للفريق بعد ما حققه الفريق من بطولات على الصعيد المحلي، مؤكدًا أنها جاءت بعد تعب ومجهود وتركيز كبير من الجميع، خاصة أن اللقب تحقق على حساب بطل السنغال الذي يعد من أفضل الفرق في إفريقيا.

وأوضح أن الموسم كان صعبًا للغاية، كان هناك ضغوطات كبيرة على الفريق بسبب فوزه بخمس بطولات في الموسم الماضي، وأن الفريق كان يحتاج إلى الفوز بالبطولة الإفريقية بالمسمى الجديد تحت رعاية الـ«NBA».

وشدد على أن الأهلي يتحلى بشخصية البطل دائمًا، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في حصد اللقب الأغلى هذا الموسم.

توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا BAL 3 للموسم الحالي 2022-2023.

وحصد الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على فريق ديوانية السنغالي بنتيجة (80-65) في نهائي البطولة الأفريقية BAL 3، المقامة حاليا في رواندا.

وقدم الأهلي أداء مميز خلال أحداث الشوطين الأول والثاني، ونجح في حسم الأمور لصالحه، بفضل خبرات لاعبيه ورؤية المدير الفني الإسباني أوجستي بوش.

ووصل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية BAL 3، بعد الفوز على فريق استاد مالي بنتيجة (78-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الدور نصف النهائي.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز على فريق الطاقة الرواندي بنتيجة (94-77)، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية BAL 3 المقامة في رواندا.

نهائيات بطولة BAL 3

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق هي، الأهلي والطاقة الرواندي وستاد مالي وكيب تاون الجنوب أفريقي ودوناس السنغالي وفيروفيارو الموزمبيقي وبيترو دي لواندا الأنجولي وأبيدجان الإيفواري.

وشملت منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الطاقة الرواندي - انتهت بفوز الأهلي

ستاد مالي × كيب تاون الجنوب أفريقي - انتهت بفوز ستاد مالي

ديوانس السنغالي × فيروفيارو الموزمبيقي - انتهت بفوز دوناس السنغالي

بيترو دي لواندا الأنجولي × أبيجان الإيفواري - انتهت بفوز بيترو دي لواندا الأنجولي

قرعة كأس العالم لكرة السلة

وعلى جانب آخر، أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.

وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبًا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كلًا من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

تصنيف متراجع لمنتخب مصر

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة مؤخرًا، تصنيف المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الثامن والأخير رفقة منتخبات، لبنان وجنوب السودان والرأس الأخضر.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون.

كيف تأهل منتخب السلة لكأس العالم؟

وكان منتخب مصر قد ضمن بشكل رسمي تأهله للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن صاحب الصدارة منتخب جنوب السودان.

وشارك منتخب كرة السلة في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وخاص ثلاثة مباريات أمام تونس والكاميرون وجنوب السودان.

وشهدت المرحلة الثانية من التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية مشاركة 6 منتخبات وهي مصر وجنوب السودان والكاميرون وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال.