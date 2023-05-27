طرق الحصول على نتيجة طلاب الصف الثاني الإعدادي والخامس الابتدائي بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي في كافة مدارس المحافظة، غدًا الأحد 28-5-2023، مؤكدة أنه سيتم الحصول على النتائج بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالجيزة برقم الجلوس



ونعرض لقراء فيتو من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الإعدادي لينك الحصول علي النتيجة برقم الجلوس من هنا



بينما نقدم لأولياء أمور طلاب الفصل الخامس الابتدائي الحصول علي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس من هنا

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خطوات الحصول على نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023



وسوف نعرض في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2023 بالرقم القومي محافظة الجيزة، من خلال الموقع الإلكتروني، والذي يستلزم أن يكون هناك الرقم القومي فقط، على عكس الشهادات التعليمية مثل "الصف الثالث الإعدادي"، وأيضا "الثانوية العامة".

الدخول على موقع محافظة الجيزة يقوم الطالب بتحديد السنة الدراسية "الصف الثاني الإعدادي".







وبعد ذلك يحدد الطالب العام الدراسي (2022-2023).

يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد الفصل الدراسي "الفصل الدراسي الثاني".





بعد ذلك يقوم بوضع الرقم القومي، علما أن الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي لا يكون من خلال الاسم أو رقم الجلوس.





بعد ذلك يضغط على إظهار النتيجة وخلال ثوان سوف تظهر في الحال.



نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 بالرقم القومي محافظة الجيزة





وعند الاطلاع على نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 بالرقم القومي، فهناك العديد من الملاحظات التي يجب على الطلاب الانتباه لها، أثناء الاطلاع على النتيجة والتي تكون منها كالآتي:

يجب العلم أن مجموع النهائي للطالب إذا كان أقل من 50%.. سوف يكون معرض لدخول امتحانات دور ثاني.







وأيضا في حالة كان مجموع الطالب أقل من 25% في أحد المواد، فإنه يكون معرض للدخول دور ثاني.







تحدد مديرية التربية والتعليم في كل محافظة موعد امتحانات الدور الثاني، ويحصل فيها الطالب على 50% فقط من درجة الامتحان، أو الدرجات المتبقية للطالب.







يجب العلم أن النتيجة التي تظهر على الموقع الإلكتروني لا يكون مضاف إليها أعمال السنة.. لذا لا يجب القلق، فعندما تذهب إلى المدرسة سوف تجد الدرجات النهائية.

وفيما يخص رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023، فلا يتوافر رابط من أجل الحصول على نتيجة الصف الثانى الاعدادى من خلال رقم الجلوس، يتطلب من المستخدم أن يكون لديه الرقم القومي الخاص بالطلب، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على النتيجة والتي تتضمن ما يلي:



اسم الطالب الثلاثي







وأيضا نسبة نجاح الطالب







وللتأكيد يوضع رقم جلوس الطالب







وأيضا المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.







كما يكون هناك مجموع الطالب بالدرجات والنسبة المئوية في كل مادة.







أحيانا يوضع درجات الطالب في المواد التي لا تضاف للمجموع







يجب العلم أنه يجب على الطالب أن يكون حاصل على درجة نجاح الصغرى، والتي عادة ما تكون من 50%.







المجموع النهائي للطالب في الصف الثاني الإعدادي يكون من 280 درجة، شامل على 5 مواد وهم (العربي- الإنجليزي- العلوم- الدراسات- الرياضيات).

نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم





يحصل الطالب على نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم، من خلال المدرسة التابع لها، أما عن طريق الموقع الإلكتروني سوف يكون من الصعب على الطالب الحصول على النتيجة، وإليكم توزيع درجات المواد للصف الثاني الإعدادي.

المواد التي تضاف للمجموع







العربي: 80 درجة







الإنجليزي: 60 درجة







الرياضيات: 60 درجة







العلوم: 40 درجة







الدراسات: 40 درجة







المواد التي لا تضاف للمجموع







التربية الفنية: 20 درجة



التربية الدينية: 20 درجة.