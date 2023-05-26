ترعة المريوطية في ثوابها الجديد بعد 12 شهرا من التطوير

انتهت محافظة الجيزة من أعمال تطوير ترعة المريوطية الواقعة بين شارعي فيصل والهرم سابقا والتي بدأت المحافظة من تطويرها العام الماضي ٢٠٢٣م بذل فيها مسؤولو الجيزة مجهودات مضنية حتى تحولت ترعة المريوطية من مصرف ومستنقع ملئ بالمخلفات إلى ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضاري.

جولة تفقدية

وكان قد قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل والشيشيني وحتي شارع المنشية.

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ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة





وتفقد المحافظ مراحل العمل بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول ٦٥٠ م وبالقطاع الثانى حتى الطريق الدائرى بطول ١٣٠٠ متر وبالقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول ٥٠٠ متر.



تأهيل ترعة المريوطية بقطاع المنشية







كما أكد المحافظ على مسئولى الشركة المنفذة بنطاق المنشية والجاري تغطية مسار الترعة بذلك القطاع بضرورة مراعاة كافة الاشتراطات الهندسية الواجبة خلال أعمال التنفيذ لإنشاء مواقف سرفيس وساحات الانتظار ونقاط خدمية لسكان المنطقة لافتا إلى نقل مواقف السرفيس العشوائية الكائنة أمام طريق المنشية في التقائه بطريق المريوطية إلى مواقف سرفيس حضارية لإحداث نقلة نوعية بذلك القطاع.

موجها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع مخطط مرورى شامل للمنطقة نظرًا لما سوف تحدثه أعمال التطوير من توسعة لمسطح الطريق وذلك لتنظيم الحركة المرورية ورصد اي ممارسات خاطئة من قائدي المركبات.

شملت جولة محافظ الجيزة متابعة الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتأهيل مسار الترعة موجها بتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء وتسليم المشروع لرفع كفاءة وتحسين الحركة المرورية بمحور المريوطية.

تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

كما تفقد المحافظ الوضع الحالي لأعمال تغطية مسار الترعة بالمنطقة بين شارعي فيصل والهرم موجها بضرورة الاستفادة من كافة المساحات المتوافرة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.



انتظام عمل ٢٠ لجنة مشكلة







وأشار اللواء أحمد راشد علي انتظام عمل ٢٠ لجنة مشكلة تغطى قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع للتأكد من أوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط أي مخالفات.