نشاط مكثف لوزارة الثقافة ومتابعة أعمال التطوير بالحسينية بالشرقية

أجرى المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية متابعة ما تم من أعمال تمهيد الطرق وفقًا للخطة الموضوعة من قبل مجلس مدينة الحسينية لتمهيد الطرق بالإشتراك مع الوحدات المحلية.

ووجه معجل بضرورة تنظيم حملات نظافة مكبرة بالمدينة والوحدات المحلية من أجل إظهار مركز ومدينة الحسينية بصورة مشرفة، مؤكدا أنه سيتم العمل علي هذه الحملات على الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز خلال الأيام القليلة القادمة.

رافق رئيس مركز ومدينة الحسينية في الجولة كل من: المحاسب محمد عبد العال السيد نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، والمهندس ممدوح عبدالعال، وإسماعيل صبيح، بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز.

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رفع تراكمات القمامة

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقه هاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية، ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بمدينة الحسينية.

شملت الجولة: شارع المرور - منطقة وسط البلد - الشارع الرئيسي - أمام مجمع خدمات الحسينية الجديد - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام بنك مصر - النافورة - الساحة الشعبية - أمام المواقف - أمام بنك القاهرة - أمام البنك الأهلي المصري - شارع المركز - شارع المدارس - شارع ترعة سراج".

رصف شارع المدارس بمدينة الحسينية

كما تابع معجل استكمال أعمال رصف شارع ترعة سراج وشارع المدارس بمدينة الحسينية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022.

ووجه بضرورة إزالة المعوقات لإتمام الأعمال طبقًا للمواصفات الموضوعة من أجل تحسين الطرق للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه جاري رصف باقي الشوارع خلال العام المقبل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة المواطنين بناحية المركز والوحدات المحلية التابعة لها .

الوحدة المحلية بجزيرة سعود

وشهدت جزيرة برد التابعة للوحدة المحلية بسعود فعاليات اليوم الرابع من العرض المسرحي "101 عزل"، والذي تقدمه فرقة البيت الفني للمسرح، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال.

وتابع أهالي القرية أحداث العرض المسرحي، الذي تدور أحداثه في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد،

قرية سماكين الغرب مركز الحسينية

وشهدت قرية سماكين الغرب التابعة للمركز فعاليات اليوم الرابع من العرض المسرحي "101 عزل"، والذي تقدمه فرقة البيت الفني للمسرح، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال.

وتابع أهالي القرية أحداث العرض المسرحي، والذي تدور أحداثه في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال "الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

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