السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

الآن ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي بمدارس الجيزة برقم الجلوس

طلاب الجيزة يؤدون
طلاب الجيزة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيتو

ظهرت منذ قليل بمدارس الجيزة نتيجة الصف الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي بكافة مدارس المحافظة.
وذلك  وفقا لجدول إعلان نتائج النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية التي اعلانتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة  بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصًا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم.

حيث من المقرر ان  يحصل كل طالب علي نتيجته بالاسم ورقم الجلوس المعلنه  في كشوف بلوحات إعلانية في أماكن واضحة وظاهرة للطلاب، حتي يحصل كل طالب على نتيجته بسهولة.

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إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالألوان

 

ومن المقرر أنّ تُعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان، وفقًا للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم لرابعة ابتدائي، بحيث يعبر اللون في النتيجة عن مستوى الطالب «الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر».

واللون الأزرق يعني حصول الطالب على «85 لأقل 100»، وأنه فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة.

وبينما اللوم الاخضر للحاصلين «من 65 لأقل 85»، ويدل على امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة.

أما اللون الأصفر، فهو للحاصلين من «50 لأقل 65»، ويدل على حاجة الطالب لبعض الدعم، بينما اللون الأحمر للحاصلين «1 لأقل من 50»، ويعني أنّ الطالب ما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالجيزة برقم الجلوس
 


ونعرض لقراء فيتو من أولياء أمور طلاب الصف الاول الاعدادي لينك الحصول علي النتيجة برقم الجلوس من هنا 

بينما نقدم لأولياء أمور طلاب الفصل الرابع الابتدائي الحصول علي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس من هنا
 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023
 
 


 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع  المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.
 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.
 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023
 
 


 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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