الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمنصورة

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية، فيتو

يواصل  أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن  موعد إعلان نتيجة  الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

وتحرص “فيتو” على الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية لإعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي 3023بالمنصورة.

وتزايدت أعمال البحث على محركات جوجل حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023  في الدقهلية، وتستمر  أعمال التصحيح بتعليم الدقهلية  لإعلان نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في المحافظة.

-إعلانات-

وتحرص فيتو على تقديم نتيجة الصف الأول الإعدادي في المنصورة وباقي مراكز المحافظة على مستوى 17 ادارة تعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث انتهت لجان تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الدقهلية من أعمال التصحيح لمادتي العربي والرياضة.

وتستمر أعمال التصحيح لباقي المواد حرصا عليةاعلان النتيجة في اقرب وقت عقب الانتهاء من تصحيح جميع المواد ورصدها وتجميعها ومراجعتها واعتمادها من محافظ الدقهلية لإعلانها. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.

وقال وكيل تعليم الدقهلية إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية

وشدد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

ومن جانبه كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها  ومراجعتها.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

 

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الآن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي اعرف نتيجتك الإعدادية الآن لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن فيتو نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجه الصف الثالث اعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي نتيجة شهادة الاعدادية لينك نتيجة شهادة الإعدادية 2023 نتيجة شهادة الاعداديه الآن

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن في المنصورة

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا برقم الجلوس

موقع تعليم الفيوم يبث نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور اعتمادها

بالاسم ورقم الجلوس، اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

الأكثر قراءة

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

الفنان أحمد إبراهيم يتحدث من داخل المستشفى بعد إصابته بشلل نصفي (فيديو)

أخبار الفن اليوم: عودة شمس البارودي للأضواء من جديد.. وقائمة الفائزين في الدورة 76 لمهرجان كان

أسعار الذهب اليوم، 25 جنيها تراجعا في سعر الجرام الواحد بختام التعاملات

Advertisements

منوعات

المزيد

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

حقيقة إنقاذ سوري في تركيا من تحت الأنقاض بعد 3 شهور على الزلزال المدمر

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصرصار في المنام وعلاقته بالأعداء والإصابة بالحسد

باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

الأوقاف تفتتح 8 مساجد الجمعة القادم

المزيد
الجريدة الرسمية