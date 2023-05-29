القفزات السعرية للسمسم تؤثر سلبًا على المنتجات الغذائية، 105% ارتفاعًا في الحلاوة الطحينية، وزيت السمسم بـ 450 جنيهًا

السمسم ليس مجرد مكون إضافي على الأطعمة أو المخبوزات، بل له استخدامات عديدة منها استخراج الزيوت، إذ تصل نسبة استخلاص الزيوت من محصول السمسم إلى 55%، وله استخدامات في الصناعات الطبية والعطرية، إلى جانب صناعة الطحينة والحلويات.

فوائد تناول السمسم على صحة الإنسان

وتحتوي حبوب السمسم على العديد من الفيتامينات التي لا غنى عنها لبناء جسم الإنسان، مثل الحديد والمنجنيز والكالسيوم فضلًا عن الزنك، وأثبتت الدراسات الطبية أن تناول السمسم يساهم في تنظيم ضغط الدم، المحافظة على صحة القلب، تنظيم مستويات الهرمونات، خفض مستويات الكولسترول، محاربة الالتهابات، محاربة بعض أنواع السرطانات، إضافة إلى أنه يعزز من فعالية أدوية مرض السكري.

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السمسم، فيتو

ارتفاع أسعار السمسم في مصر والسودان

ومؤخرًا ارتفعت أسعار السمسم في الأسواق المصرية ليصل أقل سعر لطن السمسم الأبيض لنحو 80 ألف جنيه، الذي معه ارتفعت أسعار جميع الصناعات التي يدخل السمسم فيها كمكون رئيسي، يوجد في مصر أنواع السمسم البلدي، إضافة إلى المستورد من دولة السودان الذي ارتفع بسبب الأحداث الجارية هناك، مع صعوبة لنقل البضائع بين مصر والسودان.

أسباب ارتفاع أسعار السمسم في مصر

وأكد سيد النواوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار السمسم في الأسواق المحلية بنسبة كبيرة من 30 إلى 50%، معللًا السبب إلى قلة المعروض في الأسواق من محصول السمسم.

وأشار عضو شعبة المستوردين لـ «فيتو» إلى أن مصر كانت تعتمد على استيراد السمسم السوداني، لتغطية احتياجات السوق، إذ يدخل السمسم في صناعات غذائية عدة، مثل الحلاوة الطحينية والطحينة وفي صناعة المخبوزات، ويعد أحد أهم المكونات الإضافية لبعض الأطباق، فضلًا عن فوائده الصحية، ومع زيادة الإقبال عليه وتزايد الطلب ارتفعت أسعاره بعد الأحداث السودانية، إذ قلت الصادرات السودانية إلى مصر، مع صعوبة نقل البضائع عبر الحدود المصرية السودانية.

أسعار السمسم في مايو 2023

ولتأكيد مستوى ارتفاعات السمسم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، سجلت أسعار السمسم في أول مايو 2023، سعر طن السمسم المحلي معبأ تسليم الحقول بـ 62 ألف جنيه، سعر طن السمسم المستورد أبيض 63 ألف جنيه، سعر طن السمسم الاحمر المصرى تسليم حقول بنحو 58 ألف جنيه، سعر طن السمسم الأحمر السودانى تسليم حقول بنحو 62 ألف جنيه، طن السمسم ديل الجمل من 62 الى 65 ألف جنيه حسب الجودة، فيما ترواح سعر كيلو السمسم ما بين 140 إلى 145 جنيهًا.

أسعار السمسم في يناير 2023

وعن أسعار السمسم في 31 يناير 2023، بلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ تسليم حقول بسعر 54 ألف جنيه، بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض نحو 45 ألف جنيه، طن السمسم الأحمر المصرى تسليم حقول بسعر 44 ألف جنيه، طن السمسم الأحمر السودانى تسليم حقول بسعر 52 ألف جنيه، بلغ سعر طن السمسم ديل الجمل نحو 44 ألف جنيه، فيما تراوح سعر كيلو السمسم ما بين 120 إلى 125 جنيهًا.

أسعار السمسم في ديسمبر 2022

أما أسعار السمسم في ديسمبر 2022، بلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ تسليم حقول بـ 47 ألف جنيه، طن السمسم المستورد أبيض بسعر 45 ألف جنيه، طن السمسم الأحمر المصرى تسليم حقول بسعر 43 ألف جنيه، طن السمسم الاحمر السودانى تسليم حقول بسعر 51 ألف جنيه، طن السمسم ديل الجمل بسعر 43 ألف جنيه.

أسعار السمسم في إبريل عام 2022

وعن أسعار السمسم في إبريل عام 2022، سجل سعر الطن نحو 20 ألف جنيه، وبلغ سعر طن السمسم المستورد الأبيض نحو 25 ألف جنيه، أما سعر طن السمسم المستورد الأحمر فبلغ نحو 21 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن السمسم الأحمر المحلي نحو 30 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار السمسم في السودان، فيتو

ارتفاع أسعار السمسم في دولة السودان 2023

وفي السودان وعقب إندلاع الأحداث الجارية، ارتفعت أسعار السمسم في السودان وفقًا لتقرير نقطة التجارة السودانية، إذ ارتفعت أسعار السمسم السوداني الأبيض من 1720 دولارا إلى 1930 دولارا، أسعار السمسم الهندي الأبيض من 1914.2 دولارا إلى 1950 دولارا، وأسعار السمسم الأثيوبي من 1730 دولارا للطن إلى 1950 دولارا، وسجل سعر السمسم المخلوط التنزاني نحو 1505 دولارات والنيجيري 1700 دولار.

أسعار السمسم في السلاسل الغذائية والمحلات في مصر

وعن أسعار السمسم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات، سجلت عبوة سمسم وزن 50 جرامًا سعر 15.25 جنيه، سمسم محمص وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيهًا، سمسم أبيض وزن 250 جرامًا بسعر 60 جنيها.

ومع ارتفاع أسعار السمسم ارتفعت جميع أسعار المواد الغذائية التي يدخل السمسم في صناعتها، ومنها الزيت والحلاوة الطحينية، والطحينة، وأيضًا بعض أصناف الخبز الذي تأثرت أسعاره بارتفاع أسعار مدخلاته كافة وعلى رأسها الدقيق.

ارتفاع أسعار المخبوزات متأثرة بزيادة سعر السمسم

سجلت أسعار المخبوزات ارتفاعًا ملحوظًا عقب ارتفاع أسعار السمسم والدقيق، إذ بلغ سعر خبز بالسمسم 5 قطع نحو 25.95 جنيه، بقسماط بالسمسم بسعر 54.95 جنيه، باتون ساليه بالسمسم بسعر 44.95 جنيه، 4 قطع خبر فينو بالسمسم بسعر 15.25 جنيه، باكيت سمسمية بسعر 59.95 جنيه.

زيت السمسم، فيتو

أسعار زيت السمسم في الأسواق

وسجل زيت السمسم سعر 450 جنيهًا للكيلو، عبوة زيت السمسم وزن 250 جرامًا بسعر 85.60 جنيه إلى 132.60 جنيه، زيت سمسم طازج نقي بسعر 659.95 جنيه للكيلو، زيت سمسم بيور وزن 250 ملًا بسعر 76.75 جنيه، زيت سمسم وزن 500 مل بسعر 142.75 جنيه، زيت سمسم وزن 250 جرامًا بسعر 64.95 جنيه.

أسعار الحلاوة الطحينية في الأسواق عام 2023

أما أسعار الحلاوة الطحينية في الأسواق خلال شهر مايو عام 2023، التي سجلت ارتفاعًا بنحو من 15% حتى 105% مقارنة بعام 2022، سجل بار حلاوة طحينية سادة وزن 20 جرامًا سعر 2.95 جنيه، حلاوة طحينية بالشيكولاتة وزن 275 جرامًا بسعر 45.85 جنيه، حلاوة طحينية بالبندق وزن 300 جرام بسعر 41.30 جنيه، حلاوة طحينية بالفستق وزن 300 جرام بسعر 52.8 جنيه، حلاوة طحينية سادة وزن 575 جرامًا بسعر 65.95 جنيه.

أما حلاوة طحينية وزن 1100 جرام فسجلت سعر 113.95 جنيه، حلاوة طحينية وزن 275 جرامًا بسعر 72.95 جنيه، حلاوة سادة وزن 250 جرامًا بسعر 33.75 جنيه، حلاوة سادة وزن 275 جرامًا بسعر 38.95 جنيه، 20 قطعة بار حلاوة بسعر 76.95 جنيه.

الحلاوة الطحينية، فيتو

أسعار الحلاوة الطحينية في الأسواق عام 2022

ولتحديد التحركات السعرية في أسعار الحلاوة، سجلت أسعار الحلاوة الطحينية خلال عام 2022، حلاوة وزن 145 جرامًا بسعر 9.5 جنيه، عبوة وزن 275 جرامًا بسعر 18 جنيهًا، حلاوة وزن 575 جنيهًا بسعر 34 جنيهًا، وبلغ سعر حلاوة وزن 4.5 كيلو سادة نحو 25 جنيهًا، عرض حلاوة وزن 360 جنيهًا بالإضافة إلى فول معلب بسعر 25 جنيهًا، علبة حلاوة وزن 745 جرامًا بسعر 34 جنيهًا، عبوة وزن 1500 جرام بسعر 57 جنيهًا، حلاوة بالفستق وزن 275 جرامًا بسعر 34 جنيهًا، حلاوة بالبندق أو اللوز وزن 280 جرامًا بسعر 28 جنيهًا، حلاوة بالشيكولاتة وزن 275 جرامًا بسعر 19 جنيهًا.

أسعار الطحينة في الأسواق

أما أسعار الطحينة في الأسواق، بلغ سعر علبة طحينة وزن 700 جرام نحو 95.4 جنيه، علبة طحينة وزن 450 جرامًا بسعر 56.95 جنيه، علبة طحينة وزن 460 جرامًا بسعر 68.5 جنيه، عرض علبة طحينة وزن 480 جرامًا وعبوة عسل أسود وزن 350 جرامًا بسعر 80.55 جنيه، عبوة طحينة وزن 20 جرام بسعر 2.7 جنيه، طحينة وزن 235 جرامًا بسعر 34.55 جنيه، طحينة وزن 140 جرامًا بسعر 17.30 جنيه.

وسجلت طحينة وزن 135 جرامًا بسعر 18.35 جنيه، طحينة بالسمسم الصافي 475 جرامًا بسعر 82.6 جنيه، طحينة وزن 27 جرامًا بسعر 2.45 جنيه، طحينة وزن 240 جرامًا بسعر 45.85 جنيه.

الطحينة، فيتو

زراعة السمسم في مصر

يشار إلى أن محصول السمسم من المحاصيل الصيفية وهو من أقدم المحاصيل الزيتية في العالم، وبذوره غنية بالمواد الدهنية، إذ يحتوي على نسبة زيت تتراوح ما بين 50 لـ 65% حسب صنف السمسم.

وأعلنت وزارة الزراعة أن إنتاجية فدان السمسم تتراوح من 6 لـ 8 أردب، والأردب يزن نحو 120 كيلو وأسعاره هذا العم أي 2023 تبدأ من 3500 لـ 4000 للأردب، وأنه يتم التعاقد لبيع محصول السمسم مع التجار أومصانع الحلاوة.

مواعيد زراعة السمسم في مصر

يزرع نبات السمسم في الفترة من منتصف شهر إبريل وحتى نهاية شهر مايو، ويحصد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ويزرع السمسم في الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والطميية والطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته في الأراضي الرملية، لكنه يحتاج إلى إضافة من 15 لـ 20 متر مكعب من سماد بلدي قديم مع توافر مياه الري بالمنطقة، لكن لايصلح زراعة السمسم في الأراضي الملحية أوالقلوية أوسيئة الصرف.

وتتراوح المساحات المزروعة فى مصر من السمسم بين 40-60 ألف فدان سنويًا، ليصل إجمالي إنتاج مصر من السمسم إلى نحو 480 ألف إردب سنويًا إذا كانت إنتاجية الفدان 8 أردب، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة المساحة المنزرعة من السمسم لتبلغ نحو 150 ألف فدان بحلول 2024.

زيت السمسم، فيتو

واردات مصر من السمسم

ووفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من السمسم بنسبة 70.3%، لتسجل نحو 9.5 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، وذلك مقارنة بـ 5.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022.

يشار إلى أن واردات مصر من السمسم تراجعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، لتبلغ نحو 52.7 مليون دولار، مقابل نحو 64.8 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2021، أي بارتفاع يصل إلى 12.16 مليون دولار.