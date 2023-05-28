ارتفاع أسعار زيت السمسم والحلاوة الطحينية 100%

ارتفعت جميع أسعار المواد الغذائية التي يدخل السمسم في صناعتها، بنسبة تتراوح بين 35 و100%، ومنها الزيت والحلاوة الطحينية، والطحينة، وأيضًا بعض أصناف الخبز الذي تأثرت أسعاره بارتفاع أسعار مدخلاته كافة وعلى رأسها الدقيق.

وفي السطور التالية نستعرض أسعار السلع الغذائية التي تأثرت بارتفاع سعر السمسم:

ارتفاع أسعار المخبوزات والحلوى متأثرة بزيادة سعر السمسم

لم يكن ارتفاع أسعار السمسم العامل الوحيد في ارتفاعات أسعار المخبوزات والحلوى، إذ أن هناك مكونين أساسيين هما السبب في هذا الارتفاع، ونقصد هنا المكونات الأخرى من الدقيق والسكر والسمن، لكن السمسم أحد مكونات المخبوزات والحلوى التي أثرت على زيادة أسعار هذه المنتجات.

زيت السمسم، فيتو

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وبلغ سعر خبز بالسمسم 5 قطع نحو 25.95 جنيه، بقسماط بالسمسم بسعر 54.95 جنيه، باتون ساليه بالسمسم بسعر 44.95 جنيه، 4 قطع خبر فينو بالسمسم بسعر 15.25 جنيه، باكيت سمسمية بسعر 59.95 جنيه.

أسعار زيت السمسم في الأسواق

وتعد الأهمية الكبرى لبذور السمسم هي استخلاص الزيت، الذي يسعد من أفضل الزيوت وأكثرها استخدامًا في السوق المصري، وارتفعت أسعار زيت السمسم كنتيجة طبيعة لارتفاع أسعار بذور السمسم، إذ سجل زيت السمسم سعر 450 جنيهًا للكيلو، عبوة زيت السمسم وزن 250 جرامًا بسعر 85.60 جنيه إلى 132.60 جنيه، زيت سمسم طازج نقي بسعر 659.95 جنيه للكيلو، زيت سمسم بيور وزن 250 ملًا بسعر 76.75 جنيه، زيت سمسم وزن 500 مل بسعر 142.75 جنيه، زيت سمسم وزن 250 جرامًا بسعر 64.95 جنيه.

أسعار الحلاوة الطحينية في الأسواق عام 2023

يدخل السمسم أيضًا في صناعة الحلاوة الطحينية، التي ارتفعت أسعارها أيضًا مقارنة بالعام الماضي بنسب كبيرة، إذ كانت تتراوح أسعار الحلاوة الطحينية في عام 2022 من وزن 145 جرامًا حتى 1500 جرام ما بين 9.5 جنيه إلى 57 جنيهًا.

لكن ارتفعت أسعار الحلاوة الطحينية في الأسواق خلال شهر مايو عام 2023، ليتراوح سعر الحلاوة الطحينية في العام الجاري من 33.75 جنيه إلى 113.95 جنيه، إذ سجل بار حلاوة طحينية سادة وزن 20 جرامًا سعر 2.95 جنيه، حلاوة طحينية بالشيكولاتة وزن 275 جرامًا بسعر 45.85 جنيه، حلاوة طحينية بالبندق وزن 300 جرام بسعر 41.30 جنيه، حلاوة طحينية بالفستق وزن 300 جرام بسعر 52.8 جنيه، حلاوة طحينية سادة وزن 575 جرامًا بسعر 65.95 جنيه.

أما حلاوة طحينية وزن 1100 جرام فسجلت سعر 113.95 جنيه، حلاوة طحينية وزن 275 جرامًا بسعر 72.95 جنيه، حلاوة سادة وزن 250 جرامًا بسعر 33.75 جنيه، حلاوة سادة وزن 275 جرامًا بسعر 38.95 جنيه، 20 قطعة بار حلاوة بسعر 76.95 جنيه.

أسعار الطحينة في الأسواق

وارتفعت أيضًا أسعار الطحينة في الأسواق متأثرة بارتفاع سعر السمسم، إذ بلغ سعر علبة طحينة وزن 700 حرام نحو 95.4 جنيه، علبة طحينة وزن 450 جرامًا بسعر 56.95 جنيه، علبة طحينة وزن 460 جرامًا بسعر 68.5 جنيه، عرض علبة طحينة وزن 480 جرامًا وعبوة عسل أسود وزن 350 جرامًا بسعر 80.55 جنيه، عبوة طحينة وزن 20 جراما بسعر 2.7 جنيه، طحينة وزن 235 جرامًا بسعر 34.55 جنيه، طحينة وزن 140 جرامًا بسعر 17.30 جنيه.

وسجلت طحينة وزن 135 جرامًا بسعر 18.35 جنيه، طحينة بالسمسم الصافي 475 جرامًا بسعر 82.6 جنيه، طحينة وزن 27 جرامًا بسعر 2.45 جنيه، طحينة وزن 240 جرامًا بسعر 45.85 جنيه