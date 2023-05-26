الجمعة 26 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل سلطة الطحينة من الشيف نجلاء الشرشابي (فيديو)

سلطة الطحينة، فيتو
سلطة الطحينة، فيتو

طريقة عمل سلطة الطحينة، سلطة الطحينة من أنواع السلطة الشرقية اللذيذة التي تقدم بطرق مميزة ولذيذة وعادة تقدم بجانب المشويات.

وطريقة عمل سلطة الطحينة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ولأن مذاقها الطيب يجذب الكبار والصغار خاصة فى الطعام، وتكثر ربات البيوت من طرق تحضيرها.

 

طريقة عمل سلطة الطحينة من الشيف نجلاء الشرشابي 

وتستعرض الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامج على قد الايد المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل سلطة الطحينية.

ولعمل سلطة الطحينة

مكونات سلطة الطحينة:

نصف كوب طحينة
ربع كوب لبن حليب
2 ملعقة كبيرة زبادي
القليل من الماء الدافئ
خل أبيض
ملح وفلفل اسود
كمون
شطة
2 فص ثوم مفروم

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طريقة عمل سلطة الطحينة:

- نضع الطحينة فى بولة عميقة.

- نضيف لها اللبن والزبادي ونقلب جيدًا.

-  نضيف الماء تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب حسب الرغبة.

- نضيف الثوم ونقلب، ثم الخل والملح والتوابل ونقلب.

-  نصبها فى طبق التقديم، ونزينها بالبقدونس المفروم، وتقدم بجانب الطعام.

ولعمل الطحينة

مكونات عمل الطحينة:

كوب سمسم محمص
كوب دقيق
كوب إلا ربع زيت ويمكن كوب كامل لمحبى القوام السميك للطحينة

 

طريقة عمل الطحينة:

- نطحن السمسم المحمص في مطحنة التوابل إلى أن يصبح ناعم، حيث نطحنه أكثر من مرة داخل المطحنة حتى نحصل على سمسم ناعم جدًّا.

- ثم نحضر دورق الخلاط الكهربائى، ونتأكد من أنه جاف تماما من الماء، ونضع به الزيت أولًا، ثم نضيف له الدقيق والسمسم المطحون.

-  نضرب جيدا، مع التقليب المستمر بالملعقة داخل الخلاط الكهربائى، حتى نتأكد من تجانس المكونات وعدم وجود أى تكتلات بالطحينة.

- يجب مراعاة ألا تكون الطحينة خفيفة ولا ثقيلة، حيث يجب أن يكون القوام مضبوط ما يسهل فى طرق استخدامها.

-  نصب الطحينة بعد ذلك فى برطمانات نظيفة وجافة ومعقمة، ومحكمة الغلق، ويتم وضعها فى مكان جاف وبارد، لتصبح جاهزة للاستخدام.

- يمكن استبدال 3 ملاعق من السمسم بالفول السوداني، وطحنه مع السمسم، فهو يجل مذاقها مميز مثل الجاهزة.

طريقة عمل 2 كيلو طحينة بـ30 جنيهًا فقط

وفي السطور التالية، نقدم طريقة أخرى؛ لعمل الطحينة في البيت؛ بأقل التكاليف، فيمكنك عمل مقدار حوالي 2 كيلو من الطحينة، بتكلفة لا تتجاوز الـ30 جنيهًا.

مكونات عمل الطحينة:

ربع كيلو سمسم أبيض بدون تحميص

3 كوب من الدقيق

كوب من السوداني المقشر (حوالي 125 جرامًا)

كوب ونصف من الزيت

طريقة عمل الطحينة بطريقة سهلة:

يوضع السمسم الأبيض على طاسة على النار، حتى يسخن

يوضع الدقيق على النار، للتخلص مما فيه من رطوبة.

يطحن السمسم، حتى يتحول إلى عجينة

يوضع الفول السوداني على النار، للتخلص من الرطوبة فقط، ولا يصل لمرحلة التحميص.

يطحن الفول السوداني جيدا في الطحان.

نضيف الفول السوداني على السمسم.

في الخلاط، نضع القليل من الزيت مع كمية من الفول السوادني المخلوط بالسمسم، وكمية من الدقيق، ويخلط الخليط جيدًا.

نستمر في إضافة المكونات تدريجيا، مع الخلط الجيد، حتى ننتهي من جميع المكونات.

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فوائد السمسم

- الطحينة من الصوصات التي لها قيمة غذائية عالية، لأنها مكونة من السمسم والسمسم من الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والزيوت المهمة والحديد والكالسيوم، وينصح الخبراء دائما بتقديمها للكبار والصغار خاصة مرضى أنيميا فقر الدم.

- ومن فوائد السمسم:

- يعزز صحة القلب
- يكافح السرطان
- ينظم عمل الجهاز الهضمي
- يساعد في علاج انيميا فقر الدم
- يقوي العظام والأسنان ويحمي من هشاشة العظام
- ينظم إفراز الهرمونات بالجسم
- يزيد الخصوبة لدى الرجال
- يزيد من جمال الشعر
- يحافظ على نضارة البشرة ويؤخر علامات الشيخوخة
- يقوى المناعة
- يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

 

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