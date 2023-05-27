السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية بكليتي التربية والفنون الجميلة

جولة نائب جامعة المنصورة
جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

تفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم السبت  العملية الامتحانية بكليتى التربية والفنون الجميلة.

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة  بكلية الفنون الجميلة الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة. استقبله بكلية التربية  الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية، الدكتور زبيدة محمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو
جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو
جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو
جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو
جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو
جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو
جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

وقد  اثنى على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإختبارات، مع تواجد جميع الملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

-إعلانات-

 

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعدادات للامتحانات

وعلى صعيد آخر، عقد  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والقائم بعمل رئيس رئيس جامعة المنصورة الأهلية اجتماعات مع  إدارة الجامعة الأهلية والسادة  مديري البرامج المختلفة  لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى٢٠٢٢- ٢٠٢٣ م 
وتبدأ  أعمال الامتحانات العملية والنظرية  اعتبارا من يوم ٢٢ مايو حتى ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ م

وأكد  الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات
متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقا.

تم اللقاء بحضور  الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة،  محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة،  مجدى فريد أمين الجامعة المساعد للشئون المالية وبحضور كلا من الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي  صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي  مدير البرامج بكلية الهندسة. 


كما عقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز الإدارى لمناقشة ختام العام الدراسي الحالى والجاهزية للعام الدراسي القادم وتم استعراض الخطط الدراسية والترتيبات الهندسية والمالية والإدارية فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم.


واثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على الجهود التي بذلها فريق العمل الإدارى بالتنسيق مع مديري البرامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية  وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

 

 

أمين جامعة المنصورة الجديدة يبحث استعدادات نهاية العام الدراسي ونظام الامتحانات

إنشاء مبنى زراعة الكبد الجديد في جامعة المنصورة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم والطلاب الطب والجراحة الفصل الدراسي الثاني العملية الامتحانية امتحانات الفصل الدراسى امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة المنصورة شئون التعليم والطلاب رئيس جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة نائب رئيس الجامعة

مواد متعلقة

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتطوير منظومة الكتاب الجامعي والتحول للإلكتروني

احتفالية جامعة القاهرة بمهرجان المسرح للعروض الطويلة بمشاركة 15 كلية

قيادات جامعة قناة السويس تُكرم محمد إيهاب بطل أفريقيا في المصارعة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان ورشة بعنوان آلية التقدم للمشروعات الخضراء الذكية

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية