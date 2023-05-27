نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية بكليتي التربية والفنون الجميلة

تفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم السبت العملية الامتحانية بكليتى التربية والفنون الجميلة.

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة بكلية الفنون الجميلة الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة. استقبله بكلية التربية الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية، الدكتور زبيدة محمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

جولة نائب جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات، فيتو

وقد اثنى على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإختبارات، مع تواجد جميع الملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

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رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعدادات للامتحانات

وعلى صعيد آخر، عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والقائم بعمل رئيس رئيس جامعة المنصورة الأهلية اجتماعات مع إدارة الجامعة الأهلية والسادة مديري البرامج المختلفة لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى٢٠٢٢- ٢٠٢٣ م

وتبدأ أعمال الامتحانات العملية والنظرية اعتبارا من يوم ٢٢ مايو حتى ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ م

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات

متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقا.

تم اللقاء بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، مجدى فريد أمين الجامعة المساعد للشئون المالية وبحضور كلا من الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.



كما عقد اجتماعا مع أعضاء الجهاز الإدارى لمناقشة ختام العام الدراسي الحالى والجاهزية للعام الدراسي القادم وتم استعراض الخطط الدراسية والترتيبات الهندسية والمالية والإدارية فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم.



واثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على الجهود التي بذلها فريق العمل الإدارى بالتنسيق مع مديري البرامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.