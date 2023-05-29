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عقارات

مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بالمدن الجديدة 11 يونيو المقبل

المحال التجارية،فيتو
المحال التجارية،فيتو

تطرح  وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حزمة جديدة من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية فى عدد من المدن الجديدة بنظام المزاد العلني.
 

وتطرح بمدينة المنصور الجديدة 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢: ٤٠م٢)، بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني، وكراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز.

 

وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز، ويتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة ( 10% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية للمحل أو الصيدلية + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول  بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

 

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كما تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام"، لافتًا إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، وتقع في أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء.

 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة، به  مشروعات إسكان لمختلف الشرائح، وتعليم وخدمات إقليمية، وإسكان سياحي، ومناطق صناعية ولوجيستية، ومناطق استثمارية.

 

وأوضح المهندس مجدي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية ( 217 عمارة ) بوحدات منخفضي الدخل  " إسكان اجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، و171 عمارة أخرى بالمشروع ستضم  3420 وحدة سكنية " تحت الطرح "،  بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية وطرح قطع الأراضي المتنوعة بالمدينة.

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وأضاف المهندس مجدي حسين، أنه تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي، ومركز طبى، وحضانة، ونادٍ اجتماعى، وسوق تجارية، ومبنى نقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

 

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الإسكان الدكتور عاصم الجزار هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان

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