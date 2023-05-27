الدوري الإيطالي، التعادل الإيجابي 2-2 يحسم مباراة سامبدوريا وساسولو

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة سامبدوريا مع ضيفه ساسولو، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة سامبدوريا وساسولو

وتقدم سامبدوريا في الدقيقة الثامنة عن طريق مانولو جابياديني، قبل أن يدرك دومينكو بيراردي التعادل لساسولو بعد ذلك بدقيقة واحدة فقط.

وفي الدقيقة 11 سجل ماتيوس هنريك الهدف الثاني لساسولو، قبل أن يدرك سامبدوريا التعادل عبر هدف سجله مارتن إيرليك لاعب ساسولو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 78.

ترتيب سامبدوريا وساسولو

ورفع ساسولو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 19 نقطة في المركز العشرين والأخير، وهو الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية قبل أسابيع

ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية إيطالية، مساء الخميس الماضي، أن الإسباني لويس إنريكي، مرشح لتدريب فريق كبير في إيطاليا الموسم المقبل.

وبدأت التوترات تتصاعد بين مدرب نابولي الحالي لوتشيانو سباليتي، ومالك النادي أوريليو دي لورينتيس، بعد أن حصل البارتينوبي على أول لقب للإسكوديتو منذ 33 عامًا.

نابولي يعرض مبلغا ضخما على لويس إنريكي

وأوضحت صحيفة "لا كورييري ديلوو سبورت"، أن اسم لويس إنريكي يبرز كمرشح مفضل ليحل محل لوتشيانو سباليتي في نابولي، مضيفة أن دي لورينتيس يحاول إقناع المدرب الإسباني، بالتوجه صوب إيطاليا.

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وتابعت الصحيفة، بأنه يتم إعداد عقد مدته عامين بقيمة 10 ملايين يورو سنويًّا لمدرب منتخب إسبانيا السابق لويس إنريكي، وإذا رفض مدرب إسبانيا السابق العرض، فسينظر دي لورينتيس إلى خيارات أخرى مثل تياجو موتا مدرب بولونيا، وفينشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا.

وسبق لإنريكي الذي يعتبر من المرشحين أيضا لتدريب توتنهام، أن أشرف على تدريب روما في الدوري الإيطالي.

لويس إنريكي، فيتو

كونتي وجوليان ناجلسمان في الصورة

كشف تقرير صحفي إيطالي، إن الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، مرشح للعمل مع بطل الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن نابولي يخطط للتعاقد مع جوليان ناجلسمان، الذي تعرض لإقالة غريبة من قبل النادي الألماني في الأسابيع الماضية.

وأضاف أن نابولي عليه دفع حوالي 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات ناجلسمان، فرغم رحيله إلا أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي البافاري حتى 2026.

وأشار الموقع إلى أن أنطونيو كونتي أيضًا أحد المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الجنوب بجانب لويس إنريكي، مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق.

نابولي يكسر احتكار يوفنتوس الدوري الإيطالي

وأكمل نابولي تفوق الأندية الكبرى في إيطاليا على يوفنتوس، بعد كسر قبضة السيدة العجوز على اللقب والتي استمرت لـ9 سنوات متتالية.

وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت"، إلى نجاح فرق الكالتشيو في إنهاء احتكار اليوفي على اللقب في السنوات الـ3 الأخيرة.

وبعد تتويج يوفنتوس بطلا للكالتشيو 9 سنوات متتالية، نجح الثلاثي إنتر ميلان، ميلان ونابولي في الفوز باللقب آخر 3 مواسم، على الترتيب.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في تاريخ نابولي، والأول منذ عام 1990 خلال حقبة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا.

يذكر أن نابولي نال اللقب رسميا قبل 5 جولات من نهاية الموسم، سائرًا على خطى إنتر ويوفنتوس عامي 2007 و2019.