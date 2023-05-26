الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء الرحلات الجوية، ما القصة

ألغت الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» نحو 100 رحلة بين الخميس والجمعة، في مطار هيثرو في لندن بسبب مشكلة تقنية.

وأكدت الشركة البريطانية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الغالبية العظمى من الرحلات مستمرة بعد إلغاء بعض الرحلات على طرق قصيرة مغادرة من مطار هيثرو.

مطار هيثرو

وجاء على موقع مطار هيثرو، أنه «بسبب مشكلة تقنية تمت معالجتها» ليل الخميس الجمعة، «من المحتمل أن يحصل بعض الإلغاءات والتأخيرات عند الوصول أو المغادرة» من المطار يوم الجمعة. ولم تحدّد شركة الطيران العدد الإجمالي للرحلات الملغاة بسبب المشكلة التقنية.

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وفق مجموعة «سيريوم» الاستشارية المتخصصة في مجال الطيران، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 175 رحلة في يومين ما أثّر في أكثر من 20 ألف راكب.

اضطراب بمطارات ألمانيا

في سياق متصل، أعلنت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، في وقت سابق، في نبأ عاجل عن إضرابات تشل مطارات ألمانيا وتلغي رحلات جوية.

نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي" قالت إنها أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، مضيفة: "يجب توقّع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات".

وقدّرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن الرحلات الـ351 ستُلغى من برلين وبريمن وهامبورج وهانوفر، ما يُفترض أن يؤثر على نحو مئة ألف مسافر.

وندد رئيسها التنفيذي رالف بيسل "بتجاوزات" النقابة، فالمطارات بالكاد تتعافى من "أعمق أزمة في مجال الطيران".

مفاوضات مع شركات الطيران

وتجري نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي" مفاوضات مع اتحاد شركات أمن الطيران؛ من أجل الحصول على زيادات على ساعات العمل الليلي وفي عطلات نهاية الأسبوع، آملة أن يكون للإضراب الثالث بهذا الحجم منذ بداية العام، تأثير كبير.

وأضافت النقابة: "العمل 24 ساعة من 24، سبعة أيام من سبعة، لديه تأثير سلبي على الحياة العائلية، يجب أن تكون ظروف العمل جاذبة أكثر لكي يكون عدد كاف من الأشخاص مستعدين للقيام بهذه الوظيفة".