فوائد الشاي الأسود وأضراره والكمية المسموح بتناولها

فوائد الشاي الأسود، الشاي الأسود يعتبر المشروب الشعبى فى مصر، فهو من أشهر المنبهات التى يزداد الإقبال عليها يوميا.

وفوائد الشاي الأسود عديدة، فهو يحتوى على الكافيين الذى ينشط المخ والجسم، ويحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكن غير مستحب الإكثار من تناوله.

فوائد علاجية للشاي الأسود

يقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن فوائد الشاى الأسود على الصحة عديدة، حيث إنه لا يقل أهمية عن الشاي الأخضر والأبيض، بشرط تناوله بدون سكر، وتابع إن هناك دراسات علمية عديدة أكدت أهمية الشاي الأسود على الصحة منها:

-إعلانات-

يحمي من الإصابة بالنوع الثاني من السكر.

يساعد في طرد السموم من الجسم.

ينظم حركة الجهاز الهضمي.

يساعد فى إنقاص الوزن.

فوائد الشاي الأسود

وتابعت، من فوائد الشاي الأسود:-

-الشاي الأحمر يحمي من السرطان

المواد المضادة للأكسدة مثل "البوليفينول" الموجودة في الشاي تساعد على منع تكوين المواد المسرطنة (المواد المسببة للسرطان) في الجسم مما يؤدي إلى حماية الجسم من العديد من أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والمبيض والرئة والمثانة، كما يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان الفم لأولئك الذين يدخنون السجائر.

يزيل الجذور الحارة

يساعد الشاي الأحمر على إزالة الجذور الحارة من الجسم، والتي يمكن أن تسبب الكثير من الضرر للجسم مثل السرطان، وتصلب الشرايين (تصلب الأوعية الدموية) وتجلط الدم، فمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تساعد على إزالة هذه الجذور الحرة وحماية الجسم من ظهور الأمراض المختلفة.

فوائد الشاي الأسود، فيتو

-يعزز الجهاز المناعي

ومن بين الفوائد الصحية للشاي، احتوائه على المواد المعروفة باسم "التانين" والتي تعمل على محاربة الفيروسات مثل الأنفلونزا والبرد، والتهاب الكبد، وهذا لما يحتويه من مولدات قلوية تساعد على تعزيز الجهاز المناعي.

-الشاي يعزز صحة القلب

المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي مثل "الفلافونويد" تساعد على إزالة الكولسترول السيئ، وتزيد من مستوى ارتفاع الكوليسترول الجيد في الدم، وهو مفيد للقلب.

كذلك الشاي يخفض أيضا من الأضرار التي تصيب الأوعية الدموية بما في ذلك جدران الشرايين وأمراض القلب، كما أن مركبات الفلافونويد هي أيضا فعالة في الحد من تجلط الدم، وبالتالي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، واحتواء الشاي على المنجنيز يجعله يحافظ على صحة عضلات القلب.

الكمية المسموح بتناولها من الشاي على مدار اليوم

يجب عدم تناول الشاي الأسود يوميا بشرط تناول 2 كوب منه فقط على مدار اليوم وليس عقب الطعام مباشرة، والأهم من ذلك هو تناوله بدون سكر للاستفادة منه.

أضرار الشاي الأسود

ورغم أن الشاي الأسود يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، المهمة في تعزيز صحة القلب والمخ والوقاية من السرطان، ولكن يكفي تناول كوب أو اثنين منه فقط يوميا، وذلك لأن الإفراط في تناوله، يسبب مخاطر عديدة، منها:

1- جعل القلب أكثر عرضة للإصابة بالجلطات؛ لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم.

2- يسبب الإصابة بالإمساك.

3- يؤثر على صحة المعدة ويصيبها بالالتهابات والتقرحات.

4- إذا تم تناول الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، فإنه يقوم بتكسير الحديد الذي يمتصه الجسم مع الغذاء؛ مما يسبب أنيميا فقر الدم، لذا يفضل تناول الشاي بعد الطعام بساعتين على الأقل.

5- في حال تناول المرأة الحامل الشاي بكثرة، فإنه يتسبب في حدوث تشوهات خلقية للجنين؛ لذا يفضل الامتناع عن تناول الشاي والقهوة طوال فترة الحمل.