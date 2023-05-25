فوائد الطماطم،غنية بفيتامين سي ومضادة للأكسدة

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضراوات الموجودة باستمرار في كل منزل لإستخدامها فى جميع أغراض الطهى، ولها قيمة غذائية عالية.

وفوائد الطماطم عديدة، فهى غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة وينصح الأطباء بتناولها ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن فوائد الطماطم عديدة لأن الطماطم لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على عدد ليس بقليل من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم يوميًّا.

فوائد الطماطم

وأضافت “منى”، إن من فوائد الطماطم:

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الطماطم تعالج الربو

الطماطم غنية بالليكوبين وفيتامين A، الذي يمنع ويسيطر على الربو.

مفيدة للعظام

الطماطم تحتوي على الكالسيوم، وهو أمر جيد للعظام ويمنع ترقق العظام، وهشاشتها.

الوقاية من السرطان

الطماطم غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الليكوبين التي تزيل الجذور الحرة من الجسم، التي يمكن أن تسبب السرطان، والطماطم أيضًا تمنع تلف الحمض النووي الذي هو أيضًا أحد الأسباب لمرض السرطان.

لعلاج الالتهابات وآلام المفاصل.

شرب عصير الطماطم يقلل من مستوى (TNF-ألفا) في الجسم، وهي واحدة من الأسباب وراء الإصابة بالالتهابات، لذلك تناول الكثير من الطماطم، لتخفيف آلام المفاصل والالتهابات.

لصحة العيون والجلد والعظام

الطماطم غنية بشكل استثنائي بفيتامين A وهو جيد لعينيك، والجلد والعظام، فيجب عليك أن تأكل كوب من الطماطم في اليوم، للحصول على نصف الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين A.

مرضى السكري

تناول المزيد من الطماطم يحافظ على مستوى السكر في الدم، ويمنع حدوث ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم.

فوائد الطماطم، فيتو

تزيد المناعة

الطماطم غنية بالعديد من الفيتامينات وخاصة فيتامين C، الذي يشفي الجسم ويعزز المناعة.

تشفي الجلد التالف

فيتامين C يساعد أيضا في تكوين الكولاجين الذي يجدد خلايا الجلد التالفة.

منع تجلط الدم

تعمل الطماطم على تدفق الدم بشكل جيد، ويحسن عمل الدورة الدموية، مما يجعلها تحميك من الجلطات الدموية التي تهدد الحياة.

منع السكتة الدماغية

الطماطم تزيد الدورة الدموية في الدماغ وبالتالي، تمنع السكتة الدماغية، التي تحدث نتيجة عدم تدفق الدم إلى هذا الجهاز الحيوي.

فوائد عصير الطماطم للجسم

وعصير الطماطم يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومضادات الأكسدة وبالتالى هو فعال فى تقوية المناعة بشرط تناوله بدون ملح أو سكر.

وهناك 3 فوائد تدفعنا لتناول عصير الطماطم باستمرار، منها:-

يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يخفض ضغط الدم المرتفع فى الجسم.

يقلل نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

ولعمل عصير الطماطم.

مكونات عمل عصير الطماطم:

4 حبات طماطم

2 ليمونة

2 كوب ماء

رشة فلفل أسود

نصف معلقة صغيرة ممسوحة ملح

طريقة عمل عصير الطماطم:

-تضرب كل المكونات في الخلاط، ماعدا الليمونتين قومي بعصرهما فوق الخليط ويقلب عند التقديم.

-ونزين الكوب بشريحة ليمون.

-ويمكنكم غمس الكوب في قليل من الملح بعد مرور نصف ليمونة حول طرف الكوب.