فوائد الدوم، يساعد في علاج البروستاتا والربو ويعزز القدرة الجنسية للرجال

فوائد الدوم، الدوم من الأعشاب الشهيرة التى تقدم عادة كعصير، وهو يعتبر مشروب شعبى لذيذ له قيمة غذائية عالية وفوائد علاجية عديدة.

وفوائد الدوم لا تعد ولا تحصى، ويقدم عصيره مثلج فى الصيف يرطب الجسم ويقاوم الشعور بالحر، وينصح الأطباء به.

فوائد الدوم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن الدوم يحتوى على عناصر غذائية هامة بالإضافة إلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالى من الضرورى تناوله، وفى شهر رمضان المبارك، وهناك 10 فوائد لعصير الدوم تدفعنا لتناوله يوميا، منها

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- يعزز المناعة

- يخفض نسبة الكوليسترول بالدم

- يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم

- يعمل على ضبط نسبة السكر بالدم

- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

- يحمى من جلطات القلب والسكتات الدماغية

- يقاوم الخلايا السرطانية بالجسم

- يزيد من القدرة الجنسية

- يقوى الذاكرة ويحمى من الزهايمر

- يحارب أمراض الشيخوخة ويحافظ على صحة البشرة والشعر

فوائد الدوم العلاجية

وأضاف السيد، أنه يساعد فى علاج أمراض عديدة منها:-

يساعد في علاج الربو.

يساعد في علاج البروستاتا.

يخفض ضغط الدم المرتفع.

تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.

يستخدم منقوعه على فروة الرأس لإنبات الشعر وعلاج الصلع.

طرق صحية لتحضير عصير الدوم

وهناك طرق صحية لتحضير عصير الدوم، منها:-

الطريقة الأولى لعمل عصير الدوم:-

-نقع الدوم فى الماء المغلى لمدة 12 ساعة ثم نتركه يبرد ونضعه فى الخلاط، ونضرب جيدا ثم نصفيه بالشاش ونضيف له القليل من السكر ويقدم باردا.

الطريقة الثانية لعمل عصير الدوم:-

-نضع الدوم فى ماء ونضعه على النار الهادئة يغلى حتى تمام النضج ثم نتركه يبرد ونصفيه أيضا بالشاش ويحلى بنسبة بسيطة من السكر ويقدم باردا.

وللإستغادة من فوائد الدوم يفضل تقديمه بالقليل من السكر لأن السكر يفقده قيمته الغذائية العالية.

ولعمل عصير الدوم العادي

مكونات عمل عصير الدوم:-

دوم مجروش

ماء مغلى

لبن

سكر

طريقة عمل عصير الدوم:-

-ننقع الدوم المجروش في الماء المغلى ونحليه بالسكر ونتركه حتى يبرد.

-ثم نضع اللبن على النار ونحليه أيضا ونتركه يغلى، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

بعدها نقلب الدوم ونصفيه، ونصب العصير الناتج على اللبن ونقلب جيدا.

ثم نصبه في كاسات التقديم ويقدم على الإفطار.