تموين الإسماعيلية تطرح طن أرز بأسعار مخفضة للمواطنين

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، بطرح طن من الأرز المعبأ بمعرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

توزيع الأرز على شنط

وتم توزيع الأرز على 500 شنطة، 250 منها تحتوي على عدد كيسي أرز وزن كيلوجرام وكيسى مكرونة، وتم بيعها مقابل 45 جنيهًا.

وتم طرح 250 شنطة أخرى تحتوي على عدد كيسين أرز معبأ وزن كيلوجرام وكيس عدس أصفر وزن 500 جرام، وتم بيعها مقابل 50 جنيهًا، وتم البيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.

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تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة الأرز وبأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عنهم.



تكثيف الحملات التموينية

وعلى صعيد أخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكبرة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز البلدية، من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار والتصدي للغش التجارى.

نتائج الحملات

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 90 محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار 32 محضر لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر بيع بأزيد من السعر و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية و3 محاضر سلع منتهية الصلاحية، غش تجاري ومحضرين عدم الإعلان عن المخازن.

مجال الرقابة على المخابز البلدية

كما تمكنت الحملة من ضبط وتحرير 4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وكانت قت نجحت جهود مباحث التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية التموين من ضبط سلع منتهية الصلاحية منها 300 عبوة كانز مياه غازية، 250 عبوة بويات، و100كيلو دواجن، كما تم ضبط أحد المحال لتقليده علامة تجارية مملوكة للغير (غش تجاري).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

توجيهات عامة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري. وتوافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار عادلة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية، وفي إطار تنفيذا توجيهات المحافظ بشأن التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كافة الخدمات الجماهريرية وتنفيذ حملات الإزالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبخاصة خلال الفترة التي يقوم بها المتعديين باستغلال فترة المواسم والإجازات الرسمية والعياد للبناء المخالف.

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.



حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.











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