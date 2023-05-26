الأهلي يضغط هجوميا على الطلائع لإحراز الهدف الثاني بعد 75 دقيقة

الأهلي، مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة 22، وما تزال النتيجة تقدم الأهلي بهدف محمد مجدي أفشة

الشوط الثاني

وشهدت الدقيقة الأولي (ق 46) هدفا مباغتا للنادي الأهلي سجله اللاعب محمد مجدى أفشة في مرمى طلائع الجيش

الهدف جاء من تسديدة قوية من أفشة على بعد 35 ياردة، سكنت على يسار الحارس محمد شعبان الذي لم يستطع أن يفعل لها أي شيء.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي بعد الهدف بحثا عن الهدف الثاني، وسط تراجع للاعبي طلائع الجيش

وحصل إسلام محارب على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف بالقدم التي أرتطمت بوجه مصطفى شوبير ليسقط مصابا

وشهدت الدقيقة 69 دخول طاهر محمد طاهر بديلا للجزائري أحمد قندوسي

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد شريف

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الهجوم: محمد شريف.

وضمت الدكة كلا من:" مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

تشكيل طلائع الجيش

وبدأ فريق طلائع الجيش مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

الأهلي دخل مباراة طلائع الجيش وهو متصدر جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فقط حتى ألان، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في خمس مباريات ولم يخسر أى مباراة في الدوري المصري حتى ألان، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

في المقابل، يشغل فريق طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الدوري المصري برصيد 27 نقطة، جمعها في 27 مباراة، حيث فاز في 5 مباريا وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 27 هدف، وإستقبلت شباكه 37 هدف، ويعد أحد الفرق المهددة للهبوط لدوري لقسم الثاني .