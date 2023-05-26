الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

كولر يبحث عن انتصاره الـ34 مع الأهلي أمام طلائع الجيش

كولر مدرب الأهلى،
كولر مدرب الأهلى، فيتو

الدوري المصري، يتطلع المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق انتصاره رقم 34 مع المارد الأحمر خلال مواجهة فريق طلائع الجيش المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويامل كولر في تحقيق الفوز رقم 34 مع الأهلى امام طلائع الجيش وذلك خلال ال43 التى قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 33 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 22 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

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وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 82 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي  4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.
23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري

31- الأهلي 2-5  صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

 

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