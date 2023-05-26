الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

تعادل سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش بعد 15 دقيقة

الأهلي وطلائع الجيش،
الأهلي وطلائع الجيش، فيتو

الأهلي، مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 22، ولا تزال النتيجة تعادلا سلبيا.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب فريق طلائع الجيش المتحفز لتحقيق الفوز، للهروب من شبح الهبوط، وجاءت المبادرة الهجومية من جانب الطلائع بتسديدة قوية من محمود وادي في الدقيقة 3 من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن، بعدها بدقيقة سدد محمد شحاتة ولكنها ارتطمت بجانب مرمى الأهلي.

بدأ الأهلي يدخل في أجواء المباراة ومبادلة طلائع الجيش الهجمات بعد الدقيقة العاشرة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الطلائع.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

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خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة  - أحمد قندوسي - أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمد شريف.

وضمت الدكة كلا من: مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم  وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

تشكيل طلائع الجيش

وبدأ فريق طلائع الجيش مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.

ثنائيات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- سجل كريم فؤاد ثنائية في شباك فريق الداخلية بالجولة الثالثة بالدوري الموسم الحالي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

2- أحرز عمرو السولية ثنائية في شباك فريق بيراميدز بالجولة الحادية عشرة بالدوري الموسم الحالي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

3- سجل محمد شريف ثنائية في شباك فريق الزمالك بالجولة الرابعة عشرة بالدوري الموسم الحالي في المباراة التي فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة.

 

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش

والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلى.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل  نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

الأهلي دخل مباراة طلائع الجيش وهو متصدر جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فقط حتى الآن، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في خمس مباريات ولم يخسر أى مباراة في الدوري المصري، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

في المقابل، يشغل فريق طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الدوري المصري برصيد 27 نقطة، جمعها في 27 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 27 هدف، واستقبلت شباكه 37 هدفا، ويعد أحد الفرق المهددة للهبوط لدوري القسم الثاني.

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