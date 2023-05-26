الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

أول قرار ضد متسول ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية بمصر القديمة

أول قرار ضد متسول
أول قرار ضد متسول ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة

قررت نيابة مصر القديمة التحفظ علي شخص، 24 ساعة علي ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لقيامة بأعمال التسول واستجداء المارة، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة بنطاق دائرة القسم. 

 

متسول مصر القديمة

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ارتكاب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، لأعمال التسول واستجداء المارة، بالإضافة لإيداعه مبالغ مالية كبيرة أسبوعيًا بحسابه في البريد.

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سقوط متسول مصر القديمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط متسول في مصر القديمة وبحوزته مبالغ مالية - فيزا كارت - 18 قرصًا لعقار التامول المخدر.

وبتفتيش مسكنه، عُثر بداخله على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته، اعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التسول

يذكر أن سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم  49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الوارد فى القانون محل الذكر والتى لا تتناسب مع الوقت الحالي. 

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع المصرى، وفى نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال. 

وقال  العميري،  عضو مجلس النواب إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح  البعض  يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة.
 واستطرد العميري: "سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا".

وفيما يخص من يستغل جروح أو عاهة فى التسول يٌعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 وأخيرا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 

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نيابة مصر القديمة مصر القديمة قسم مصر القديمة عقوبة التسول

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