الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

..والحج بالتقسيط!

أعظم من تحدث في الربا والفوائد كان الإمام الأكبر الراحل أول من حمل اللقب فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر بالستينيات.. وأفضل من كتب في الموضوع كان المستشار الراحل محمد سعيد العشماوي في كتابه الرائع "الربا في الإسلام"، وأشجع من أفتى في الأمر كان فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي ولم ينج منهم من الهجوم سوى الشيخ شلتوت نظرا للظرف التاريخي الذي عاش فيه بينما تربصت الجماعات المتطرفة بالعشماوي وطنطاوي حتي سعت لاغتيالهما معنويا!  

-إعلانات-


وبينما اختلف مدخل وتباينت طريقة عرض كل منهم إلا أن النتيجة التي انتهوا  إليها واحدة وهذا طبيعي حيث بلغوا جميعا مقصد الشرع في تحريم الربا، وهو منع استغلال الإنسان للإنسان وتحريره من العبودية للغير أو السجن وتقييد الحرية بلغة عصرنا!

كل العبادات مباحة متاحة بلا قيود.. لا أعذار فيها ومنها إلا استثناءات تكاد تكون حصرية إلا فريضة الحج التي جاءت مشروطة.. وشرطها الاستطاعة والاستطاعة تعني القدرة الصحية والمادية.. 

فالمرضى والفقراء ومن لا يملكون فائضا ماديا أو لديهم بعض فائض أموال لكن لديهم أولويات تتصل بحياتهم ومعيشتهم كترميم منزل أو إجراء عملية جراحية أو زواج ابن أو ابنة أو كان سجينا أو ممنوعا من السفر لأسباب مختلفة أو كممنوع من دخول المملكة السعودية الشقيقة لأسباب مختلفة أيضا وغيرها وغيرها من أسباب تسقط الفريضة شرعا..

 

وبالتالي نندهش مما نراه من إعلانات  لتقسيط مصاريف الحج! ورفض رخصة إلهية ( حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً) و(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ورد توجيه نبوي شريف صريح لقوله "إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه"  صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

 

اغتيال أم كلثوم!

غش الإعدادية.. الجريمة والعقاب!


السؤال: من الذي حول شعائر الدين العظيم إلي تجارة؟ ومن الذي يحول أرقى صلة بين العبد وربه إلى معركة حياتية لم يطالب بها الشرع أصلا؟!.. من الذي يحول تعاليم صارمة لدين سمح تستهدف شرف الإنسان وصحته وسعادته وكافة مصالحه إلي بيزنس يفقد روحه وروحانيته؟! من هي تلك القوى الخفية التي تعبث -وتصر أن تعبث- في كل شئ في مصرنا؟!
من ؟! من ؟! 

الشيخ محمد سيد طنطاوى الشيخ محمود شلتوت الجماعات المتطرفة مصاريف الحج محمد سعيد العشماوي فريضة الحج الحج بالتقسيط الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

الأهالي في جريمتي البحيرة والإسكندرية!

عقوبات التحرش الجديدة وانضباط الشارع المصري!

حاكموا رانيا يوسف ومنتجها ومخرجها!

المشروع المصري والمستقبل العربي!

في دعم مصطفى محمد!

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية