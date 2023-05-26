التنمية المحلية: الانتهاء من 328 مجمع خدمات حكومية ضمن حياة كريمة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي:



البنك الدولى

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التى زارت مصر مؤخرًا، مضيفا أنه جاري التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته.

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الموجة الـ21



أعلن وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتي كانت قد بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى 6430 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة عدد 154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدان بمحافظة بورسعيد.

محافظة دمياط

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، حيث تناول الاجتماع استعراضًا لموقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن، ومتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة الي متابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 249 مليون جنيه والذي يضم مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



حياة كريمة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية لـ "حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية في محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، وأشار التقرير إلى أنه تم نهو الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99 % من المجمعات المستهدفة وجارى نهو الأعمال في 4 مجمعات،وتم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمع بنسبة 35 % من المجمعات التي تم استلامها كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي بنسبة 30 %.

كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي (2022 - 2023)، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، كما استعرض اللواء خالد شعيب، خطة المحافظة لتوريد واستقبال محصول القمح، بالإضافة إلى جهود محافظة مطروح في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.